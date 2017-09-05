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Алкоголь оказался губительнее для мозга мужчин

Фото: GLOBAL LOOK press/Tim Hall
Ученые из Университета Восточной Финляндии представили предварительные результаты исследования о влиянии алкоголя на организм человека. Оказалось, что, вопреки распространенному стереотипу, увлечение спиртным гораздо губительнее для здоровья мужчин, чем женщин.
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К таким выводам специалисты пришли, проанализировав психические функции нескольких десятков испытуемых в возрасте от 23 до 28 лет. В экспериментальную группу вошли 11 мужчин и 16 женщин, злоупотребляющих алкоголем в течение десяти лет. 

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В контрольную группу вошли 12 мужчин и 13 женщин, которые практически не употребляют спиртное. У всех испытуемых ученые исследовали реакции мозга на стимуляцию магнитными импульсами, которые активизируют нейроны мозга. Активность клеток серого вещества измеряли с использованием ЭЭГ (электроэнцефалограмма), передает Eurek Alert. 

В результате, ученые обнаружили, что у страдающих алкоголизмом мужчин отмечалась более сильная реакция на магнитную стимуляцию, чем у пьющих женщин. На основе этих данных специалисты пришли к выводу, что употребление спиртного вредит гораздо больше мозгу мужчин, чем женщин.

У алкоголиков происходят значительные изменения в функционировании серого вещества, которые и проявляются в гипер-реакции на магнитные импульсы. По мнению авторов работы, теперь при планировании фармакологического лечения алкоголизма следует ориентироваться также на гендерные различия. При этом, учитывая слишком маленькую выборку, данное исследование требует дополнительного уточнения с участием большего количества испытуемых. 

Автор: Рудольф Великолепный5 сентября 2017, 14:39

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