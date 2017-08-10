Умеренное количество пива улучшает творческое мышление

Уход Малахова с Первого канала Макрон близок к самоубийству Развод Абрамовича и Жуковой "Дом-2" Эксклюзив

Самое читаемое

Корчевников убит из-за Малахова
Ушлая Собчак оставила Кудрявцеву без работы
Бондарчук сломал нос жене
Любовь Успенская начала борьбу с раком
Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
партнеры
Четверг 10 августа
Лента новостей
22:03
В Москве молдаванин избил прохожего самокатом
22:00
Рассекречена уникальная функция нового iPhone
21:56
Пришедший трудоустраиваться мужчина узнал о своей смерти
21:41
19-летняя россиянка продает девственность за iPhone
20:58
Пьяный рыбак утонул в иле
20:46
Огромный астероид угрожает Земле катастрофой
20:39
Подлые мошенники сорвали гастроли Лолиты
20:00
С подмосковных трасс украли новые муляжи машин ДПС
19:45
Новый вид мошенничества убивает автомобильные сигнализации
19:35
Замужняя звезда "Ворониных" закрутила с молодым манекенщиком
19:30
Москвичам пообещали по-настоящему летние выходные
18:40
Криштиану Роналду добился успехов в футболе с помощью секса
18:31
Горячая немка помяла спину Саакашвили
18:09
Глюк'oZa высказалась о незамысловатом пении Бузовой
18:02
Россиянин отсудил у авиакомпании четверть миллиона за отмену рейса
17:47
Украинский "безвиз" обернулся скандалом
17:43
91-летней бабушке отрезало ногу поездом метро
17:39
В Домодедово пассажир проглотил 14 миллионов
17:25
Барановскую просят прятать лицо из-за жутких пятен
17:20
Синоптик раскрыл секреты предсказания погоды
17:15
В Москве у фитнес-тренера украли часы за 700 тысяч
17:14
Катя Жужа оправдалась за макияж 9-летней дочери
17:01
"Помидорная война" закроет Турцию для россиян
16:39
Названа новая дата конца света
16:24
Женщина-пилот стала самым молодым командиром Boeing 777
16:16
Панин согласился заменить Малахова в "Пусть говорят"
16:03
Как выжить в Третьей мировой
16:02
Упавшая на рельсы в метро женщина лишилась ноги
15:44
Путина возмутили поборы с пострадавших от ЧС
15:41
Дмитрий Тарасов решил разобраться с обидчиком
15:16
Свирепый Эрдоган решился на шантаж России
15:07
Кафельникова заинтриговала странным письмом
15:06
Малахов – Киркорову: Люби меня всегда
15:05
Эксперты нашли фальшивку в программе "Человек и закон"
15:04
Отсидевший за насилие Емельяненко рвется бить иностранцев
14:44
В Москве рекламный щит раздавил прохожего
14:34
Суровые челябинские женщины облаяли бывалого таксиста (видео)
14:31
Range Rover Evoque Convertible: тест-драйв без крыши
14:18
Похороны Бережной показали гниль украинского народа
14:17
Хирург оторвал руку находящемуся в утробе малышу
14:11
Располневшая Самбурская поразила вторым подбородком
14:05
Московскую студентку зарезали на романтическом свидании
14:04
Отца Жанны Фриске лишили последней надежды
13:46
Екатерина Андреева носит на руках 34-летнюю дочь
13:37
В аварии под Москвой погибли четыре человека
13:27
МИД Украины объяснил отказ от визового режима с Россией
13:25
Малахов в шоке от провокации Канделаки
13:24
Никита Пресняков прошелся по Ольге Бузовой
13:04
Планировавшего сбить самолет США россиянина поймали в Турции
12:47
Крокодил-гигант набросился на оператора во время съемки (видео)
12:42
В Москве сотрудники МЧС спасли тонувшую в пруду пьяную женщину
12:40
"Танцующий миллионер" поплатился имуществом за долги
12:30
Как банда малолеток расправлялась с москвичами
12:26
Под Москвой нашли труп преподавателя МГИМО
12:18
Путину пожаловались на судей питерского арбитража
12:14
В Москве давление бьет рекорд второй день подряд
11:56
Вексельберг построит отель на месте дуэли из "Игры престолов"
11:50
Девушка-боец ММА разделась для обложки журнала (фото)
11:49
Пугачева отказалась приехать на похороны близкого человека
11:47
Легендарный хоккеист Тюменев попался на пьяной езде
11:29
В Москве эвакуаторы оснастят современными регистраторами
11:29
Климова использовала Нилова для рождения ребенка
11:24
Похотливые обезьяны испортили туристам путешествие (видео)
11:11
В московском онкоцентре внезапно умерли два пациента
11:09
В Европе стремительно дорожает водка
11:08
В Москве поймали банду серийных убийц-подростков
10:57
На матче "Рубин" – "Локомотив" в Татарстане умер Судья года
10:50
Преданную мужем Макрон неожиданно поддержали в России
10:43
Второй Фестиваль Индонезии в Москве собрал более 90 тысяч посетителей
10:40
Кравчук увидел в Порошенко дурака
10:39
Ведущий ТНТ развелся с женой
10:29
Турция перекрыла пролив Босфор
10:25
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
10:08
Новоиспеченные знаменитые мамы
10:06
Бывшая участница "Дома-2" опубликовала видео с венчания
10:03
Для московских поликлиник создадут единый стиль
09:44
Запад пытается раздавить Сербию из-за дружбы с Россией
09:42
Дайвер подразнил акул собственной кровью (видео)
09:25
ЦБ ввел временную администрацию в Генбанке
09:22
Россиян предупредили о смертельной опасности маникюра
09:12
Иван Краско рассказал об алкоголизме
09:04
В Казахстане разбился пассажирский самолет
08:57
В центре Москвы загорелся Lexus
08:53
Команда Малахова сбежала с вещами с Первого канала (видео)
08:40
Фриске показала сочную фигуру в купальнике
08:31
Принцесса Диана "высказалась" о Кейт Миддлтон
08:20
Пролетевший над Трампом самолет ВКС России навел шороху в США
08:19
В Москве показания счетчиков начнет обрабатывать нейросеть
08:04
Вашингтон нервничает из-за рядовой поездки Путина
07:53
В Москве произошел крупный пожар
21:58
Судьба Алеси Кафельниковой предрешена
21:56
Посетитель "Макдональдс" избил работника за медлительность
21:50
Нахваливающие своих мужчин россиянки чаще получают секс
21:49
Как США пытаются распространить свою юрисдикцию на весь мир
21:41
"Уральские пельмени" перешли на другой телеканал
21:26
Apple разочаровал фанатов iPhone
21:19
Ирина Дубцова опубликовала откровенные снимки
21:19
Отлетевшее от грузовика колесо покалечило москвича
21:07
Почему Питт и Джоли передумали разводиться
20:53
Турцию взбесил отказ России от помидоров Эрдогана
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отца Жанны Фриске лишили последней надежды
Похороны Бережной показали гниль украинского народа
Шепелев разоблачил любовницу Магомаева
Первый канал уличил Олешко в наглой лжи о причинах увольнения
Панин согласился заменить Малахова в "Пусть говорят"
Неожиданный поворот в скандале с разводом Абрамовича
Здоровье

Умеренное количество пива улучшает творческое мышление

Фото: GLOBAL LOOK press/Felix H?rhager
Как оказалось, креативное мышление участников исследования, употреблявших алкоголь, значительно улучшилось – в среднем на 40% в сравнении с теми, кто алкоголь не пил. Алкоголь может помочь подойти к решению любой задачи с другой стороны.
прочитано 306 раз

Исследование, в котором приняли участие 70 мужчин и женщин, провели ученые из университета Граца в Австрии. Добровольцев разделили на две группы и предложили выпить пиво – алкогольное или безалкогольное, причем участники эксперимента не догадывались где какое. Дозу подобрали индивидуально с тем расчетом, чтобы в итоге в крови заиграли 0,03% алкоголя.

ПО ТЕМЕ

Почему Питт и Джоли передумали разводиться

Алкоголь защищает от старческого слабоумия

"Чекушки" и "мерзавчики" уберут от россиян подальше

До застолья и после него добровольцам предлагали различные тесты, например, на ассоциации ии нестандартное применение обычных повседневных предметов. В итоге оказалось, что креативное мышление участников исследования, употреблявших алкоголь, значительно улучшилось. Разница почти в 40% впечатлила экспертов. 

"Есть две теории того, как это работает. Первая предполагает, что мозг человека, фиксируясь на решении задачи, может застрять на одном месте. Алкоголь затрудняет удержание в памяти всех параметров задачи, но при этом может помочь подойти к решению с другой стороны. Вторая теория заключается в том, что отвлечение от основного задания помогает активизировать подсознание и найти альтернативное решение", – поясняет ведущий автор научной работы Матиас Бенедек.

Автор: Алексей Минин10 августа 2017, 19:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Горячие девушки Oктоберфеста

567

комментарии

Политика

Украинский "безвиз" обернулся скандалом
Преданную мужем Макрон неожиданно поддержали в России
Кравчук увидел в Порошенко дурака
Запад пытается раздавить Сербию из-за дружбы с Россией

Шоу-бизнес

Мужа изувеченной Кравец допросили на детекторе лжи
Подлые мошенники сорвали гастроли Лолиты
Замужняя звезда "Ворониных" закрутила с молодым манекенщиком
Глюк'oZa высказалась о незамысловатом пении Бузовой

Проишествия

91-летней бабушке отрезало ногу поездом метро
В Домодедово пассажир проглотил 14 миллионов
Московскую студентку зарезали на романтическом свидании
Как банда малолеток расправлялась с москвичами

Lifestyle

Лучшие работы основателя "Веселых ребят" Павла Слободкина
Роковая судьба актера Виктора Авилова
Певца Ашера обвинили в намеренном заражении любовниц
Названа дата выхода новой серии мультфильма "Простоквашино"
Политика

Отказавшийся от пожилой жены Макрон близок к самоубийству

Супруга оказывает значительное влияние на рейтинг президента Франции
Шоу-бизнес

Климова использовала Нилова для рождения ребенка

Актриса вышла замуж второй раз из-за желания родить

Шоу-бизнес

Панин согласился заменить Малахова в "Пусть говорят"

Актера привлекли большие деньги
Шоу-бизнес

Замужняя звезда "Ворониных" закрутила с молодым манекенщиком

Роман начинался на глазах актера Стаса Садальского

Гороскоп

Криштиану Роналду добился успехов в футболе с помощью секса
Судьба Алеси Кафельниковой предрешена
Брак Абрамовича и Жуковой оказался роковым
Правда об онкологии Бориса Моисеева

Фоторепортажи

Новоиспеченные знаменитые мамы
Ирина Дубцова опубликовала откровенные снимки
Путин шепнул шутку на ушко Овечкину
Откровенные фотографии новой пассии Абрамовича

Спорт

Девушка-боец ММА разделась для обложки журнала (фото)
Почему Макгрегор должен победить Мейвезера
Дарья Клишина отказалась брать в руки флаг России
Бездетные женщины набросились на беременную Уильямс

Регионы

Суровые челябинские женщины облаяли бывалого таксиста (видео)
Хирург оторвал руку находящемуся в утробе малышу
Путину пожаловались на судей питерского арбитража
Претензии Путина удивили губернатора Петербурга
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru