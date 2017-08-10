Умеренное количество пива улучшает творческое мышление

Как оказалось, креативное мышление участников исследования, употреблявших алкоголь, значительно улучшилось – в среднем на 40% в сравнении с теми, кто алкоголь не пил. Алкоголь может помочь подойти к решению любой задачи с другой стороны.

Исследование, в котором приняли участие 70 мужчин и женщин, провели ученые из университета Граца в Австрии. Добровольцев разделили на две группы и предложили выпить пиво – алкогольное или безалкогольное, причем участники эксперимента не догадывались где какое. Дозу подобрали индивидуально с тем расчетом, чтобы в итоге в крови заиграли 0,03% алкоголя.

До застолья и после него добровольцам предлагали различные тесты, например, на ассоциации ии нестандартное применение обычных повседневных предметов. В итоге оказалось, что креативное мышление участников исследования, употреблявших алкоголь, значительно улучшилось. Разница почти в 40% впечатлила экспертов.

"Есть две теории того, как это работает. Первая предполагает, что мозг человека, фиксируясь на решении задачи, может застрять на одном месте. Алкоголь затрудняет удержание в памяти всех параметров задачи, но при этом может помочь подойти к решению с другой стороны. Вторая теория заключается в том, что отвлечение от основного задания помогает активизировать подсознание и найти альтернативное решение", – поясняет ведущий автор научной работы Матиас Бенедек.