"Худышки" без аппетита фригидны в постели

По мнению психологов, гастрономические пристрастия, аппетит и способ поглощать пищу могут многое рассказать о нашем характере и имеющихся проблемах. Так, например, по их мнению, вяло ковыряющиеся в тарелке женщины субтильного телосложения вряд ли способны получить удовольствие от секса.

По мнению некоторых ученых, отличный аппетит и изысканные пищевые пристрастия – показатель здоровой сексуальной жизни. Как объясняетврач-диетолог Стив Ганье из американского Института питания, импульсы от вкусного обеда, как и сигналы сексуального удовлетворения, поступают и обрабатываются в одном и том же участке головного мозга – лимбической системе, которая отвечает за эмоции и инстинкты.

"Кроме того, для рождения полноценного потомства самке (в том числе и человеческой) требуется не только оплодотворение, но и пища, чтобы поддержать силы и выкормить детеныша. Поэтому самец или самка, знающие толк в еде, воспринимаются на подсознательном уровне как наиболее перспективные", – приводит слова ученого сайт "Комсомольская правда".

"У людей, умеющих получать удовольствие от еды, сексуальное влечение выражено сильнее, чем у тех, кто придерживается диет и скрупулезно подсчитывает калории. Наши наблюдения показали, что они не могут раскрепоститься в постели", – добавляет сотрудник французского Национального института здоровья и медицинских исследований Жан Робин.

В частности, специалисты считают, что худощавые женщины с плохим аппетитом часто фригидны. Они не могут получить удовольствие ни от еды, ни от секса. Зачастую им неприятны даже прикосновения мужчины. Также холодностью в постели отличаются и вегетарианцы.

По мнению психолог, отказ от мяса может быть скрытым признаком недостаточной чувственности. Однако справедливо и обратное утверждение: если после 30 лет мужчина продолжает травить свой организм фаст-фудом, то он скорее всего сексуально не зрел.

Ученые также выявили, что 80% мужчин с преждевременной эякуляцией склонны быстро заглатывать пищу, даже не разжевывая. Таким образом, эти люди демонстрируют стремление все делать "по-быстрому", без истинного наслаждения моментом.

Психологи также считают, что при определенных переменах, происходящих в нашей психике, круг пищевых предпочтений меняется. По мнению профессора Олафа Линдстрема из Норвежского университета, тяга к овощам и фруктам говорит о серьезных переменах в жизни. А желание погрызть что-нибудь связано с тревогой и мрачными мыслями.

