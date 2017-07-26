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Как правильно мотивировать себя на похудение

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Weber
Юлия Энхель

Юлия Энхель блогер

 Эксперт по красоте и здоровью.
Когда я делюсь своим опытом похудения или пишу, я всегда держу в голове мысль, что кому-то это не просто может помочь сбросить 5-10 кг, а по-настоящему раскрыть человека, вывести его на новый уровень восприятия себя. Что чувствует ребенок, скажем, семи лет, который первый раз будет рассказывать стих перед классом? Вот что он думает о себе в этот момент, то он и чувствует. Ликует, если "я самый лучший", а если "я не очень", то боится. У взрослых все происходит так же. Зачастую нас ждут неудачи, если мы изначально не верим, что можем. Все дело в самооценке. Как же ее поднять?
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Нужно поставить цель и делать. Лучше не зацикливаться на чем-то одном: только на похудении, питании, калориях, спорте. Вместе с этим позволяйте себе делать то, что у вас хорошо получается и на 100% приносит удовольствие. Это может быть творчество, работа или путешествия. Лишая себя привычного образа жизни, заменяйте его на полезный и приятный, на такой, где вы себе точно нравитесь.

Создавая красивое и здоровое тело, вы создаете себя. Если не получается, это тоже ценный опыт, главное, честно разобраться в причинах. А если получается, то, скорее всего, вам, как и мне, уже будет некомфортно сидеть на месте, захочется двигаться, учиться, развиваться. Потому что хватает энергии и смелости придумать и попробовать. Просто потому, и я не устану это повторять, что любое усилие дает результат: маленькое усилие – небольшой результат, регулярное – результат значительный. Мое преображение позволило мне не только выглядеть иначе... у меня появилась вера в себя и уверенность в том, что всего можно достичь, главное желание...и любовь к своему делу. Попробуйте и убедитесь сами!

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Weber

Но это только начало. Очень часто мне задают один и тот же вопрос: "Где взять мотивацию худеть дальше?" Мой ответ: везде – где лежит, там и берите. А если серьезно – это нормально, когда она ослабевает уже в процессе. И поддерживать себя – обычное дело.

  • Определите свое основное "зачем". Носить любую одежду или полностью изменить жизнь? А может быть вы знаете, что когда весите на 5 кг меньше, у вас невероятно стройнеют ноги? Или вы хотите напомнить любимому мужчине, кто с ним рядом. Найдите свою главную сильную причину.
  • Похудение – не приговор! Сделайте процесс игрой: ограничиваю себя в еде, значит, добавляю другое удовольствие – ем новые салаты в кафе или хожу на концерты, в салон красоты, в кино - придумывайте и организовывайтесь сами, не сидите дома.
  • Цели должны быть достижимыми. Я об этом часто пишу – не стоит сразу брать Эверест. Маленькие победы окрыляют, а любое поражение захочется "заесть".
  • Мне помогали картинки моделей, но для кого-то лучшей мотивацией будет свое же фото в "невыгодных" джинсах. Хотя я больше за четкий желаемый образ себя в вашей голове. Вы точно добьетесь результата, когда поймете, зачем же он вам так необходим. Можно есть из маленьких голубых тарелочек – говорят, так снижается аппетит, или купить стильный костюм для спортзала, а можно изучать успех других – но тут важно помнить, что за вас никто не похудеет.
  • Ничто так не мотивирует, как цифры. Электронные весы с граммами обязательны. Важно четко видеть цифру с утра: 67.8, 67.4 и 67.1 – совершенно разные цифры, согласитесь? И перед ужином тоже полезно взвешиваться – тогда станет ясно, что и сколько вы можете себе позволить съесть.

Фото: GLOBAL LOOK press

Но самый главный мой секрет – я всегда знаю, для чего мне нужно добиться поставленной цели, и любое достижение для меня – не мимолетное влечение, а четкое понимание важности для будущего самосовершенствования и развития.

Четыре года назад я была другим человеком. И знаете, что самое забавное? Я всегда любила себя! Даже тогда, 25 килограммов назад. Мне бы никогда и в голову бы не пришло называть себя жирухой. Мое тело – мои правила!

Любовь к себе и стремление быть лучше – главный стимул к сбросу веса. Не понимаю призывов вроде: "Ты – кусок сала, хватит жрать! Вставай с дивана!", которыми некоторые тренеры "мотивируют" полных людей. Неужели оскорбления идут на пользу? Я допускаю, что человек назло обидчику сбросит энное количество килограммов, но на психике это тоже отразится. Но разве уменьшенная цифра на весах стоит душевых травм? Поймите меня правильно, я НЕ призываю не меняться. Я за то, чтобы сначала полюбить себя!

26 июля 2017, 13:47

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