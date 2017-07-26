Как правильно мотивировать себя на похудение
Нужно поставить цель и делать. Лучше не зацикливаться на чем-то одном: только на похудении, питании, калориях, спорте. Вместе с этим позволяйте себе делать то, что у вас хорошо получается и на 100% приносит удовольствие. Это может быть творчество, работа или путешествия. Лишая себя привычного образа жизни, заменяйте его на полезный и приятный, на такой, где вы себе точно нравитесь.
Создавая красивое и здоровое тело, вы создаете себя. Если не получается, это тоже ценный опыт, главное, честно разобраться в причинах. А если получается, то, скорее всего, вам, как и мне, уже будет некомфортно сидеть на месте, захочется двигаться, учиться, развиваться. Потому что хватает энергии и смелости придумать и попробовать. Просто потому, и я не устану это повторять, что любое усилие дает результат: маленькое усилие – небольшой результат, регулярное – результат значительный. Мое преображение позволило мне не только выглядеть иначе... у меня появилась вера в себя и уверенность в том, что всего можно достичь, главное желание...и любовь к своему делу. Попробуйте и убедитесь сами!
Но это только начало. Очень часто мне задают один и тот же вопрос: "Где взять мотивацию худеть дальше?" Мой ответ: везде – где лежит, там и берите. А если серьезно – это нормально, когда она ослабевает уже в процессе. И поддерживать себя – обычное дело.
Но самый главный мой секрет – я всегда знаю, для чего мне нужно добиться поставленной цели, и любое достижение для меня – не мимолетное влечение, а четкое понимание важности для будущего самосовершенствования и развития.
Четыре года назад я была другим человеком. И знаете, что самое забавное? Я всегда любила себя! Даже тогда, 25 килограммов назад. Мне бы никогда и в голову бы не пришло называть себя жирухой. Мое тело – мои правила!
Любовь к себе и стремление быть лучше – главный стимул к сбросу веса. Не понимаю призывов вроде: "Ты – кусок сала, хватит жрать! Вставай с дивана!", которыми некоторые тренеры "мотивируют" полных людей. Неужели оскорбления идут на пользу? Я допускаю, что человек назло обидчику сбросит энное количество килограммов, но на психике это тоже отразится. Но разве уменьшенная цифра на весах стоит душевых травм? Поймите меня правильно, я НЕ призываю не меняться. Я за то, чтобы сначала полюбить себя!
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