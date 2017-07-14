Куркуму признали чудодейственной для здоровья

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи закончил исследование, по результатам которого куркума признана чудодейственным средством. В сочетании с красными продуктами она выводит токсины и укрепляет иммунитет.

Куркума широко применяется в медицине и восточной кухне. Если хотя бы трижды в неделю добавлять ее в пищу, а еще разнообразить стол ягодами, овощами и фруктами красного цвета, состояние здоровья существенно улучшится, утверждают российские ученые и диетологи, пишет газета "Известия".

Куркума богата активным веществом, которое называется куркумин. Это полифенол, обладающий антиоксидантным действием. Во многих продуктах красного цвета содержится полифенол сходного действия, кверцетин. В современной пищевой промышленности оба вещества широко задействованы и обозначены в составе продуктов кодом Е100.



"Мы оценивали воздействие куркумина и кверцетина на защитно-адаптационный потенциал организма. В результате мы доказали их способность повышать антиоксидантную активность плазмы крови, усиливать экспрессию (функционирование) генов и активность ферментов метаболизма ксенобиотиков (выведение чужеродных токсических веществ), повышать стабильность клеточных мембран в печени", – рассказал соавтор исследования, старший научный сотрудник лаборатории энзимологии питания Илья Аксенов. По его словам, эти два вещества отлично дополняют друг друга.



"Токсичные вещества всегда нас окружали и будут окружать. Они могут попасть в организм вместе с пищей — например, при копчении мяса образуется ксенобиотик бензапирен. Они содержатся в воздухе, особенно в пыли и выхлопных газах. Куркумин и кверцетин, которые содержатся в продуктах и которые можно дополнительно в них добавлять, помогают сохранить здоровье человека", – уверен заведующий лабораторией химии пищевых продуктов доктор биологических наук Владимир Бессонов.

По словам диетологов, совсем не обязательно посыпать ягоды куркумой и так подавать к столу. По законам питания, чтобы какой-то продукт возымел ожидаемое действие, его достаточно употреблять в пищу три раза в неделю. Следовательно, достаточно в один и тот же день разнообразить стол ягодами – или овощами и фруктами – и пищей, приправленной куркумой.