Названы самые бесполезные медицинские тесты

Эксперты составили список самых бесполезных медицинских анализов. Врачи часто назначают пациентам эти тесты, хотя на самом деле в них нет необходимости.

Анализы перед подготовкой к плановой операции. По словам главного врача московской больницы №71 Александра Мясникова, предоперационная подготовка – это профанация. Специалист объяснил, что анализы перед небольшой операцией часто совершенно не нужны, так как в случае возникновения каких-то сложностей медики сумеют все устранить прямо во время хирургического вмешательства.

Как отметил Мясников, собранные перед операцией анализы врачи даже не всегда читают до конца. "Одно время я приставал к анестезиологам с просьбой расшифровать коагулограмму, которую они требуют перед операцией. Они не могли ответить, что говорит тот или иной показатель, о котором я спрашивал. Полностью расшифровать анализы не смог никто. А раз так, значит, они требуют этот анализ только потому, что так положено", – цитирует медика Life.ru.

Тесты для пациентов с острым инфарктом миокарда. По мнению экспертов из Американского сообщества клинической патологии, анализы на миоглобин и креатинфосфокиназа-МВ бесполезны в качестве маркеров сердечной патологии. Дело в том, что результаты таких тестов могут не всегда точно отражать состояние пациента.

"Миоглобин или креатинфосфокиназа-МВ – это тесты, которым уже 40 лет и которые уже лет десять нигде, кроме России, не используются. Сейчас появились значительно более тонкие тесты", – пояснил Мясников.

Анализы на болезни щитовидки. В списке бесполезных оказалась полная панель тестов щитовидной железы при первичном обследовании. Врачи считают, что для начала у пациента имеет смысл взять анализ на тиреотропный гормон.

Если показатели этого теста выявят патологию, тогда можно провести более расширенное обследование. Дело в том, что именно уровень тиреотропного гормона может выявить наличие скрытых, бессимптомно протекающих гормональных расстройств.