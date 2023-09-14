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Четверг 14 сентября

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Популярный в России магазин техники Apple сменил название

Популярный в России магазин техники Apple сменил название
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Магазин техники Apple в России сменил название. Теперь не re:Store, а restore:. Первая точка с новой вывеской заработала в Москве на Неглинной, 8/10.

Конечно, изменилось не только название, но и оформление витрин, формат выкладки товаров. Ассортимент стал разнообразнее. Все это связано с изменением бизнес-стратегии компании и новом позиционировании на рынке. Двоеточие в названии же перенесли из-за перехода торговых точек из монобрендового формата в мультибрендовый, сообщает "Радио 1".

"Вести Подмосковья" уточняют, что обновленные магазины будут занимать больше места – до 200 квадратных метров.

14 сентября 2023, 17:26
Фото: Denis Meyer/http://imagebroker.com/www.globallookpress.com
РИА Новости• Требует проверки

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