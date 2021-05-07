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Экономика
Турчак: Газ бесплатно доведут до участков за два года

Турчак: Газ бесплатно доведут до участков за два года

Правительство утвердило план газификации страны с учетом предложений "Единой России". Площадь дома не станет критерием при подключении людей к газу, подведение будет бесплатным, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
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Кабмин учел предложения "ЕР" по созданию единого оператора газификации и проведению работ в соответствии с принципом "одного окна". Для граждан все будет удобно и просто, заверил Турчак.

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"ЕР" предлагает отменить плату за подключение к газу

 Андрей Анатольевич Турчак

Андрей Анатольевич Турчак Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России"

Необходимо исключить возможность злоупотребления при проведении работ на участке, сказал партиец. По его словам, для этого будет разработан минимальный набор услуг для установки оборудования.

"За 2 года газ будет проведен до участков в уже газифицированных населенных пунктах и граждане за это платить не будут», – приводит слова секретаря генсовета "ЕР" официальный телеграм-канал партии.

С инициативой бесплатного подключения домохозяйств к газу "Единая Россия" выступила в середине апреля. Президент Владимир Путин поддержал предложение партийцев. Решить вопрос завышенных цен за подключение к газу единороссов попросили жители Тверской области.

Владимир Путин поручил завершить газификацию страны к 2030 году. Для этого необходимо создать единого регионального оператора в этой сфере, говорил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

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Андрей Турчак. Фото: er.ru
Автор: 7 мая 2021, 20:23 Источник: Телеграм-канал "Единая Россия. Официально" ✓ Надежный источник

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