В российских регионах нашли способы снижения цен на продукты

Многих россиян очень волнует проблема стремительного роста цен на продукты питания.

По официальным данным только в прошлом месяце цены на нашем рынке взлетели на 8,4%, а продукты и вовсе подорожали на 12%. В связи с этим на днях президент поручил региональным властям предпринять меры для того, чтобы основные продукты питания стали более доступными для местных жителей. Пока кабмин готовит перечень поручений главам регионов для выполнения соответствующего приказа, на местах уже начали разрабатывать план действий.

Как удалось выяснить газете "Известия", среди наиболее популярных способов сдерживания цен в российских регионах – расширение посевных площадей, проведение сельскохозяйственных ярмарок, снижение надбавок на товары, имеющие повышенную социальную значимость, а также частичная компенсация стоимости кормов для крупного рогатого скота.

Отмечается, что некоторые из вышеназванных мер уже успешно действуют. Например, в Курской области не только регулярно снижают торговую надбавку на продовольствие, но и продают некоторые социально значимые товары без наценки. В Крыму местные власти делают упор на ярмарки, которые там считаются очень действенным механизмом по сдерживанию цен. В Челябинской области хозяйствам, пострадавшим от засухи, выдели средства на закупку семян и кормов для животных.

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