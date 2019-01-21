Создан портрет типичного магазинного воришки

Специалисты на основании анализа данных 64,7 тысячи случаев краж в российских магазинах составили портрет типичного воришки. Согласно их выводам, среднестатистическим вором является мужчина в возрасте от 18 до 35 лет без источника постоянного дохода и ранее совершавший преступления, передает портал "Реальное время". Кроме того, в момент самой кражи такой человек, как правило, пьян. Средняя сумма кражи составляет тысячу рублей.
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