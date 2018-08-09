Как интернет-магазины экономят ваши деньги

Dni.Ru продолжают радовать своих читателей лучшими скидками от интернет-магазинов на самые разные категории товаров. В нашей сегодняшней подборке – бытовая техника и электроника, акционные купоны, натуральные и полудрагоценные камни, а также товары для умственного развития ребенка. Все это можно приобрести по промокодам – скидочным комбинациям, которые позволяют экономить ваш личный бюджет.



Так, интернет-магазин электроники и бытовой техники подготовил целую россыпь щедрых скидочных предложений. По промокоду с дисконтом в 10% можно приобрести крупную и мелкую бытовую технику, мебель для дома, сантехнику, товары для мам и детей.

Ассортимент "Техпорта" впечатляет – более 500 тысяч наименований различной продукции. Холодильники, стиральные машины, плиты, вытяжки, ванны, санфаянс, смесители, кухонные мойки, инсталляции, душевые кабины, уголки и поддоны, шторки для ванной, полотенцесушители, сифоны и переливы, аксессуары для ванной, а также системы отопления и водоснабжения. Все это и многое другое вы всегда найдет в разделах интернет-магазина.

В свою очередь, интернет-магазин купонов Frendi предлагает по промокоду скидку 500 рублей. На сайте продавца собраны акции, скидки и купоны от разнообразных компаний. Для того, чтобы ими пользоваться, необходимо сначала зарегистрироваться на портале.

Приобретая купоны, покупатель получает скидки на большой ассортимент товаров и услуг. Дисконты Frendi могут доходить до 90%. Радуйте себя и своих близких походами в любимые рестораны, сходите на SPA-процедуру с подругой, ну или купите новый смартфон или ноутбук.

Представленные в интернет-магазине купоны распространяются на следующие категории товаров и услуг: салоны красоты и медицинские центры, рестораны, кафе и пабы, обучающие курсы, развлекательные мероприятия и экскурсии, посещение концертов и театров, путешествия, ну или просто покупки для себя любимого – одежда, парфюмерия и многое другое.

Привлекательные скидки по промокоду предоставляет и интернет-магазин натуральных и полудрагоценных камней Mineral Market – 10% на весь ассортимент. Продавец предлагает качественный и недорогой товар - украшения из камня (браслеты, подвески, кольца, серьги и многое другое), коллекционные минералы, ювелирная косметика, украшения ручной работы, цепи, браслеты и шнурки, упаковки, товары для детей и рукоделия. Приобретенное в Mineral Market украшение прекрасно дополнит повседневный стиль любого человека.

В магазине действует удобная система сервиса, нацеленная на максимальное удовлетворение потребностей клиента. Покупая в Mineral Market вы получаете личного менеджера на один год, постоянную скидку, подписку на журнал "Планета минералов" и массу регулярных выгодных предложений.

По-прежнему радует своих клиентов и интернет-магазин методик раннего развития "Умница". По промокоду можно получить скидку в 10% на весь ассортимент магазина – товары для творчества, конструкторы, курсы по иностранным языкам.

Продукция интернет-магазина разделена на возрастные категории – от 0 до двух лет, от года до двух, от двух до трех и старше. Курсы по развитию речи и чтения, эмоционального интеллекта, мышления и социализации - все это поможет развить таланты и способности ребенка в самом раннем возрасте.

Удачных покупок!