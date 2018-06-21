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Экономика

Рай для шоперов: выгодные скидки в онлайн-магазинах

Фото: pixabay.com
Покупки в интернете с использованием промокодов совершают все больше людей. получить скидку, но при этом приобрести качественную вещь - это ли не мечта любого продвинутого покупателя? Dni.Ru представляет очередную подборку промокодов от ведущих интернет-магазинов.
прочитано 690 раз

Московское издательство деловой литературы Манн, Иванов и Фербер известно своими интересными, яркими и креативными книгами. В честь дня рождения интернет-магазин дает роскошную скидку по промокоду – 50%, и не на отдельные книги, а на весь представленный ассортимент.

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Компания была создана в 2014 году. Ее основатели – Игорь Манн, Михаил Иванов и Михаил Фербер решили сделать магазин, где можно найти лучшие книги по бизнес тематике на русском языке. Но концепция компании – не только качественные книги, но и привлекательный дизайн.

На сайте интернет-магазина – настоящая кладезь прекрасных книг, которые приносят пользу и радость любому читателю. Главный принцип работы Манн, Иванов и Фербер – человек, читая книгу, меняется к лучшему сам, а затем меняет окружающий его мир.

В каталоге издательства представлены несколько тематических разделов. Здесь и книги по бизнесу, по маркетингу, творчеству, саморазвитию, расширению кругозора и здоровому образу жизни. Найти книгу по душе смогут и любители научно-популярной литературы, комиксов. Специальный раздел – издания для детей.

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

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Автор: Иван Поляков21 июня 2018, 14:42

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