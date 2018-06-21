Рай для шоперов: выгодные скидки в онлайн-магазинах

Покупки в интернете с использованием промокодов совершают все больше людей. получить скидку, но при этом приобрести качественную вещь - это ли не мечта любого продвинутого покупателя? Dni.Ru представляет очередную подборку промокодов от ведущих интернет-магазинов.

Московское издательство деловой литературы Манн, Иванов и Фербер известно своими интересными, яркими и креативными книгами. В честь дня рождения интернет-магазин дает роскошную скидку по промокоду – 50%, и не на отдельные книги, а на весь представленный ассортимент.

Компания была создана в 2014 году. Ее основатели – Игорь Манн, Михаил Иванов и Михаил Фербер решили сделать магазин, где можно найти лучшие книги по бизнес тематике на русском языке. Но концепция компании – не только качественные книги, но и привлекательный дизайн.

На сайте интернет-магазина – настоящая кладезь прекрасных книг, которые приносят пользу и радость любому читателю. Главный принцип работы Манн, Иванов и Фербер – человек, читая книгу, меняется к лучшему сам, а затем меняет окружающий его мир.

В каталоге издательства представлены несколько тематических разделов. Здесь и книги по бизнесу, по маркетингу, творчеству, саморазвитию, расширению кругозора и здоровому образу жизни. Найти книгу по душе смогут и любители научно-популярной литературы, комиксов. Специальный раздел – издания для детей.

В свою очередь, одна из крупнейших российских страховых компаний "Ингосстрах", стабильно входящая в отечественный Топ-10 страховщиков, дает скидку 10% по промокоду на приобретение полиса выезда за границу (ВЗР). Он включает в себя широкий спектр самых разных страховых ситуаций, при наступлении которых застрахованное лицо получает денежную компенсацию.

Пакет услуг можно регулировать по желанию клиента. Он может застраховать не только свое здоровье и имущество, но и, к примеру, компенсировать убытки в случае отмены путешествия, оформить специальную страховку от невыезда.

Кроме того, купившие полис ВЗР туристы могут получить бесплатную консультацию специалиста на русском языке. Клиент может получить развернутый ответ на любой вопрос, затрагивающий ту или иную проблемную ситуацию, которая предусмотрена приобретенным им пакетом пакетом услуг.

Отличная новость для всех тех, кто любит готовить. Известный Бренд Tefal предоставляет скидку по промокоду 18% на весь ассортимент. В каталоге на сайте интернет-магазина представлен широкий ассортимент продукции: посуда, сковородки, сотейники, кастрюли, ковши, наборы для посуды, противни, формы для выпечки, всевозможные кухонные принадлежности, скороварки и многое другое.

Не проходите мимо, если вам нужна бытовая техника. Утюги и парогенераторы, отпариватели, чайники, тостеры, фритюрницы, мультиварки, а также пылесосы, вентиляторы, увлажнители и очистители воздуха, обогреватели и аксессуары.





А для настоящих ценителей удобной и модной обуви в нашей сегодняшней подборке популярный бренд New Balance. Кроссовки этой фирмы сочетают в себе узнаваемый стиль, непревзойденный комфорт и гарантию высокого качества. По промокоду на сайте Dni.Ru можно получить скидку 10% на всю продукцию интернет-магазина.

Первая обувь New Balance сошла с конвейера в далеком 1938 году. С тех пор бренд завоевал популярность во всем мире, миллионы людей отдают предпочтение именно New Balance, который стал для них эталоном настоящей обуви, вершиной повседневного городского стиля casual.

Тот факт, что бренду отдают предпочтение знаменитости, говорит сам за себя. Обувь New Balance носит актеры Том Круз и Хью Лори, певица Ферги, музыкант Пол Маккартни. Большим фанатом кроссовок этого бренда является даже бывший президент США Билл Клинтон.

Как воспользоваться агрегатором промокодов на сайте Dni.Ru? Для начала необходимо выбрать интересующий магазин, нажать на кнопку "Открыть промокод", скопировать комбинацию. Уже на сайте продавца при оформлении заказа необходимо ввести дисконтную комбинацию в специальное поле, после чего стоимость вашего заказа уменьшится в соответствии с предоставляемой скидкой.