Зачем россиян хотят ограничить в "наличке"

Власти собираются ограничить наличные траты россиян. Государству важно увеличивать оборот безналичных расчетов, чтобы усилить контроль над средствами граждан.

Об этом заговорили специалисты Минэкономразвития и Минфина, вырабатывая способы борьбы с теневой экономикой. В частности, предлагается ограничить оплату наличкой крупных покупок (квартиры, машины), запретить выдавать наличными зарплаты и так далее. Однако на обсуждение правительства идея еще не выносилась.

Финансовый омбудсмен России Павел Медведев назвал инициативу в целом хорошей, остановившись на ее "болевых точках". Одна из таких проблем касается безопасности средств. В качестве примера, он рассказал весьма показательную историю.

"Я тогда был депутатом, и у меня было много жалоб от граждан, которые попытались расплатиться через банк, а банк обанкротился. И деньги не вернули, и квартиру не получили", – цитирует его "Ридус".

Кроме того, не все граждане России имеют равные технические возможности. А страна не обладает соответствующей инфраструктурой для проведения безналичных расчетов.

Еще одна проблема заключается в инкассации. "Когда огромное количество денег концентрируется в одном месте и кто-то должен их охранять, везти, создается масса проблем. Инкассация – дорогая вещь", – отметил омбудсмен. При этом для сохранности безнала также требуется, например, защищать линии передачи информации.

Между тем безналичный расчет дает регулятору и службам безопасности возможность контролировать средства граждан. Ведь деньги могут фигурировать в преступных сделках или утаиваться от налоговой службы.

Отметим, предложения об ограничении наличных расчетов регулярно высказывались в течение десяти лет. Но дальше дискуссий дело не пошло. Россияне хоть и привыкают к безналу, все же остаются верны реальным деньгам.