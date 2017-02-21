Зачем россиян хотят ограничить в "наличке"
Об этом заговорили специалисты Минэкономразвития и Минфина, вырабатывая способы борьбы с теневой экономикой. В частности, предлагается ограничить оплату наличкой крупных покупок (квартиры, машины), запретить выдавать наличными зарплаты и так далее. Однако на обсуждение правительства идея еще не выносилась.
Финансовый омбудсмен России Павел Медведев назвал инициативу в целом хорошей, остановившись на ее "болевых точках". Одна из таких проблем касается безопасности средств. В качестве примера, он рассказал весьма показательную историю.
"Я тогда был депутатом, и у меня было много жалоб от граждан, которые попытались расплатиться через банк, а банк обанкротился. И деньги не вернули, и квартиру не получили", – цитирует его "Ридус".
Кроме того, не все граждане России имеют равные технические возможности. А страна не обладает соответствующей инфраструктурой для проведения безналичных расчетов.
Еще одна проблема заключается в инкассации. "Когда огромное количество денег концентрируется в одном месте и кто-то должен их охранять, везти, создается масса проблем. Инкассация – дорогая вещь", – отметил омбудсмен. При этом для сохранности безнала также требуется, например, защищать линии передачи информации.
Между тем безналичный расчет дает регулятору и службам безопасности возможность контролировать средства граждан. Ведь деньги могут фигурировать в преступных сделках или утаиваться от налоговой службы.Отметим, предложения об ограничении наличных расчетов регулярно высказывались в течение десяти лет. Но дальше дискуссий дело не пошло. Россияне хоть и привыкают к безналу, все же остаются верны реальным деньгам.
Попробовать свои силы ей посоветовали на подиуме
Спасатели передали спасенную девушку сотрудникам скорой помощи
МИД Латвии получил ноту в ответ на действия сотрудников воздушной гавани
То, что ситуация будет развиваться по самому негативному сценарию, не исключили в ОБСЕ