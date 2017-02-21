Зачем россиян хотят ограничить в "наличке"

Ушел из жизни актер Петренко Главные события Москвы Битва за "Оскар" Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Подробности убийства бородатой Кончиты
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
партнеры
Пятница 24 февраля
Лента новостей
18:13
В Москве простились с Виталием Чуркиным
18:04
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
17:45
За ранеными при ДТП в Москве детьми прилетел вертолет
17:28
Савченко приехала в ДНР к пленным силовикам
17:09
В Москве бездомный попался на краже джинсов Armani
17:02
Пенсионерку убило вывеской пекарни в Ижевске
16:25
В НИИ атомных реакторов под Ульяновском произошло ЧП
16:19
Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги
15:56
Мэр Рима попала в больницу
15:46
Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
15:25
Десятки человек погибли при взрыве в Сирии
15:17
Водитель скорой спас врачей от расстрела
14:53
Когда Эрдоган приедет в Россию
14:47
Обаму отправляют на выборы президента Франции
14:28
Сотрудник кафе убил коллегу на юге Москвы
14:22
Пьяный пациент жестоко избил врачей в Новгороде (видео)
14:07
Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище
13:28
Ученый выжил после падения в жерло вулкана
13:17
Горящая детская больница в Твери попала на видео
12:56
В Москве обстреляли таксиста
12:50
Обаму уличили в международном преступлении
12:28
Грабители устроили налет на интим-магазин в Москве
12:21
В Киеве "помиловали" Арку Дружбы народов
11:59
"Прогресс" успешно пристыковался к МКС
11:46
В Британии девушку уволили с телевидения за красоту (фото)
11:11
В Москве прощаются с Чуркиным
11:04
Экстремальная посадка самолета в шторм попала на видео
10:42
В машине на север Москвы нашли два тела
10:34
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием
10:03
Грузовик и автобус столкнулись на востоке Москвы
23:02
Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями
17:57
На Украине нашелся похищенный депутат Рады
17:43
Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир (видео)
17:36
Как вести себя при автоподставе
17:15
Как Путин обеспечил России триумф в Сирии
17:12
Лолите потребовалась операция после химии
16:43
Как знаменитости поздравили мужчин
16:12
Рогозин пересчитал союзников России
15:39
На Украине похитили депутата Верховной рады
15:26
Панфилову пробили голову пепельницей
15:06
В России создают "Диванные войска"
15:01
Неверов поздравил защитников Отечества
14:25
Гордон показала рожденного в муках сына
14:11
В Москве из окна многоэтажки выпали два человека
14:00
Гузеева рассталась с мужем
13:34
В Новгороде пьяный пациент избил медсестру и санитарку
13:18
Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения
12:56
Опубликовано видео с меcта массовой аварии под Москвой
12:46
Тело Виталия Чуркина доставили в Россию
12:36
Яркие роли Алексея Петренко
12:27
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата (видео)
12:18
Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии
12:00
Названа дата прощания с актером Петренко
11:46
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
11:25
Вдова Петренко: Алешенька, живи!
11:02
В Домодедово в жилом доме произошел взрыв
10:50
Наталья Гулькина экстренно госпитализирована
10:26
Чем накормить настоящих мужчин
10:24
На Алтае под снежной лавиной погиб ребенок
10:11
Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили
10:00
В Подмосковье столкнулись 27 машин
02:45
Ушел из жизни актер Петренко
21:45
Подробности сенсационного открытия NASA
21:19
Лжеца Трампа раскусили по лицу
21:02
Два поклонника Александровой угрожают ее браку
20:48
Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"
20:25
Кто услышал отчаянный вопль Януковича
20:16
Столичные гаишники избили водителя (видео)
19:55
Милонов отреагировал на трусы Джонсона
19:54
За что травят изнасилованную Диану Шурыгину
19:31
На юге Москвы найден труп молодого человека
19:10
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео
18:53
Главой Скотленд-Ярда впервые стала женщина
18:48
Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года
18:47
В Сети обсуждают пьяную речь Порошенко (видео)
18:37
Читинские энергетики нарушили закон "О защите конкуренции"
18:33
Захарова сбила спесь с наглой пропаганды Запада
18:22
Радиоведущие показали себя на "Гонке Героев"
18:20
В Москве девятиклассница выпала из окна 17-го этажа
18:06
Задержанный за смертельное ДТП друг Мары Багдасарян был пьян
17:36
Калининградцу грозит два года колонии за срубленный клен
17:21
Защитникам приготовили в подарок консервированные носки
17:11
Макаревич раскрыл подробности поборов на выпускной
17:11
Наивный Порошенко загоняет себя в ловушку Трампа
17:04
Вооруженный мужчина ворвался в здание в центре Москвы
16:55
Песков раскрыл планы Путина на 23 февраля
16:48
Подольская и Собчак померились блинами
16:47
Названа дата похорон Виталия Чуркина
16:19
Хоккеист остался без пары во время массовой драки (видео)
16:15
Дмитрий Маликов о сестре: Я ее не хочу, не буду ее любить
16:14
Липницкую подвело здоровье
16:08
Шойгу строит Рейхстаг для тренировок юнармейцев
16:05
На стройке в центре Москвы рабочий получил жуткие травмы
16:03
Юлия Снигирь: Столько всего хочется успеть
15:52
Чем занимается дочь Сергея Лаврова
15:45
Фильм "Майор Гром" бьет рекорды популярности
15:44
В Москве появился робот-блинопек (видео)
15:38
Хорошавин попросил в СИЗО турник
15:30
Монакский миллионер о вспышках гнева и любви к Боне
15:28
Шойгу объявил о создании нового рода войск
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

За что травят изнасилованную Диану Шурыгину
Гузеева рассталась с мужем
Лолите потребовалась операция после химии
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Дмитрий Маликов о сестре: Я ее не хочу, не буду ее любить
Чем занимается дочь Сергея Лаврова
Экономика

Зачем россиян хотят ограничить в "наличке"

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Власти собираются ограничить наличные траты россиян. Государству важно увеличивать оборот безналичных расчетов, чтобы усилить контроль над средствами граждан.
прочитано 1955 раз

Об этом заговорили специалисты Минэкономразвития и Минфина, вырабатывая способы борьбы с теневой экономикой. В частности, предлагается ограничить оплату наличкой крупных покупок (квартиры, машины), запретить выдавать наличными зарплаты и так далее. Однако на обсуждение правительства идея еще не выносилась.

ПО ТЕМЕ

В России ограничат оплату наличными

Россиян отучат от наличных денег

В метро Москвы введут безналичный расчет

Финансовый омбудсмен России Павел Медведев назвал инициативу в целом хорошей, остановившись на ее "болевых точках". Одна из таких проблем касается безопасности средств. В качестве примера, он рассказал весьма показательную историю.  

"Я тогда был депутатом, и у меня было много жалоб от граждан, которые попытались расплатиться через банк, а банк обанкротился. И деньги не вернули, и квартиру не получили", – цитирует его "Ридус".

Кроме того, не все граждане России имеют равные технические возможности. А страна не обладает соответствующей инфраструктурой для проведения безналичных расчетов.

Еще одна проблема заключается в инкассации. "Когда огромное количество денег концентрируется в одном месте и кто-то должен их охранять, везти, создается масса проблем. Инкассация – дорогая вещь", – отметил омбудсмен. При этом для сохранности безнала также требуется, например, защищать линии передачи информации.

Между тем безналичный расчет дает регулятору и службам безопасности возможность контролировать средства граждан. Ведь деньги могут фигурировать в преступных сделках или утаиваться от налоговой службы.

Отметим, предложения об ограничении наличных расчетов регулярно высказывались в течение десяти лет. Но дальше дискуссий дело не пошло. Россияне хоть и привыкают к безналу, все же остаются верны реальным деньгам.  
Автор: Людмила Фоканова21 февраля 2017, 15:52

комментарии

Политика

Смогут ли американские сепаратисты развалить США
Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги
Обаму отправляют на выборы президента Франции
Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии

Шоу-бизнес

Лолите потребовалась операция после химии
Панфилову пробили голову пепельницей
Гордон показала рожденного в муках сына
Певица Жасмин теряет вес

Проишествия

В Германии испанец убил своих детей от русской жены
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео

Lifestyle

Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями
Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения
Чем накормить настоящих мужчин
Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года
Общество

В Британии девушку уволили с телевидения за красоту (фото)

Попробовать свои силы ей посоветовали на подиуме
Регионы

Москвичка сорвалась со скалы в Крыму

Спасатели передали спасенную девушку сотрудникам скорой помощи
Политика

Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги

МИД Латвии получил ноту в ответ на действия сотрудников воздушной гавани
Происшествия

Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу

То, что ситуация будет развиваться по самому негативному сценарию, не исключили в ОБСЕ

Гороскоп

Два поклонника Александровой угрожают ее браку
Юлия Савичева родила сына
Кабо посоветовали уберечь сына от семейных разборок
Астрологический прогноз с 20 по 26 февраля 2017 года

Фоторепортажи

В Москве простились с Виталием Чуркиным
Как знаменитости поздравили мужчин
Яркие роли Алексея Петренко
Подольская и Собчак померились блинами

Спорт

Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир (видео)
Липницкую подвело здоровье
Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка
Российских лыжников отстранили от чемпионата мира

Регионы

Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
Водитель скорой спас врачей от расстрела
Пьяный пациент жестоко избил врачей в Новгороде (видео)
Горящая детская больница в Твери попала на видео
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru