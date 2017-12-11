Борьба с раком дорого обошлась Абрамовичу

Миллиардер Роман Абрамович инвестирует в разработку препарата от рака. Принадлежащая бизнесмену Norma Investments и "дочка" "Фармстандарта" Pharmstandard International вложились в биотехнологическую компанию OncoTartis Inc.

Сумма инвестиций составила шесть миллионов долларов. Пропорции вложений пока неизвестны, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на представителей OncoTartis, а также компании Millhouse, управляющей активами Абрамовича, и "Фармстандарта".

OncoTartis занимается разработкой препарата для лечения острых лейкозов ОТ-82. На полученные средства компания сможет провести первую фазу клинических испытаний лекарства. Предполагается, что они начнутся в середине следующего года и продлятся около двух с половиной лет.

По словам исполнительного директора компании Алекса Полинского, ОТ-82 уже продемонстрировал свою эффективность. Пока препарат был испытан только на животных.

Напомним, события последних нескольких месяцев заставили многих говорить о настоящий онкологической "эпидемии". За непродолжительный период рак унес жизни актрисы Веры Глаголевой, сатирика Михаила Задорнова, певца Дмитрия Хворостовского.

Замдиректора по научной и лечебной части Института детской онкологии Георгий Менткевич отметил, что до сих пор ученые не нашли средство, которое может гарантированно победить смертоносную болезнь. Проблема в том, уверен медик, что рак проявляет себя достаточно поздно. "Опухоли центральной нервной системы, особенно более злокачественные, увы, сегодня практически неизлечимы", – подчеркнул он.

Главное в лечении злокачественных опухолей – это скорость, добавил Менткевич. "Если все подтвердится, быстро направить пациента в хирургическое отделение, быстро и качественно выполнить операцию. После этого – лучевая или лучевая и химиотерапия", – рассказал врач.