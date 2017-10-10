Развод Абрамовича и Жуковой стал уроком для россиян

Роман Абрамович и Дарья Жукова неожиданно стали трендсеттерами в такой консервативной сфере, как семейное право. И если в Европе их поведение давно стало нормой, в России – по-прежнему в новинку.

Высокие отношения

Супругов, безусловно, связывало сильное чувство, дети, рожденные по любви, а также большое количество совместных бизнес-проектов. Они поддерживали друг друга совершенно искренне.

Миллионер часто бывал в выставочном зале "Гараж" – любимом детище теперь уже бывшей супруги, а сама Дарья регулярно появлялась на футбольных матчах с участием английской команды "Челси", которая принадлежит Абрамовичу. Каждый их совместный выход в свет говорил только об одном: пара существует не формально, супруги любят друг друга. Но, как это часто бывает, жизнь длиннее любви.

#DashaZhukova #RomanAbramovich Публикация от @dasha_zhukova_fp Сен 30 2017 в 3:43 PDT

Момент расставания для всех стал полной неожиданностью, кроме Романа и Дарьи, которые были готовы к разводу в любой момент. И это правильная готовность, которая никоим образом не отменяет нашего сакрального отношения к семье.

Да, в России все еще принято жениться и выходить замуж по любви. Теперь же настало время научиться разводиться по дружбе. В роли учителей – Роман Абрамович и Дарья Жукова. Их поведение негласно свидетельствует в пользу того, что у пары был заключен брачный договор. А такой договор вполне может позволить людям жить долго и счастливо во взаимном уважении и после развода. Да и самого развода в привычном виде здесь не будет. Все вопросы решены заранее, когда о разводе и речи быть не могло…

Защита отношений, средств и даже от атак кредиторов

Последнее необходимо парам, которые имеют определенный достаток, а один из супругов ведет большой бизнес. Чем больше бизнес, тем больше риски. И в брачном договоре желательно защитить свою вторую половину от этих рисков. Ради сегодняшней любви. И ради дальнейшей дружбы. Вообще, в таком договоре можно прописать все детально, вплоть до того, кто и за что будет платить в текущих семейных отношениях. Это изначально внесет ясность и избавит от возможных претензий.

#DashaZhukova & #RomanAbramovich #forevertogether ❤️ Публикация от @dasha_zhukova_fp Сен 8 2017 в 11:34 PDT

Надо признать, что россияне тяжело вступают в "договорные" семейные отношения, так как мы в принципе отличаемся крайне инфантильным отношением к деньгам и очень стесняемся задавать вопросы, связанные с материальной стороной жизни. Но настало время это пересмотреть. Ничего страшного не случится, если даже в среднестатистической семье супруги еще "на берегу" договорятся, кто будет оплачивать отдых, а кто – ремонт автомобиля. От заблаговременного решения таких вопросов семья не распадается, поверьте.

Брачный договор как средство укрепления семьи



Таким образом, второй урок Романа и Дарьи касается того, что брачный договор – это средство для укрепления семьи, а не документ "на черный день". Люди не должны сломя голову бросаться в отношения, заключать "скоропостижные браки". Любовь и штамп в паспорте на спасут их семью, не защитят от кредиторов и материальных проблем. Брачный договор выбирают те, кто беспокоится за свою вторую половину. И понимает, что за все в этой жизни нужно платить: эмоционально, материально, морально.

#DashaZhukova #RomanAbramovich Публикация от @dasha_zhukova_fp Июл 30 2017 в 8:25 PDT

Молодое поколение россиян начинает понимать это все больше и больше, что, несомненно, радует. Потому что еще 10-15 лет назад в приличном обществе говорить о деньгах было непристойно. Даже если ты собирался связать свою жизнь с человеком, спросить у него – сколько ты все-таки получаешь и сколько намерен тратить на общие нужды – было невозможно. Потом, все потом… Да и вообще, мы не такие – у нас все будет хорошо! А говорить про деньги – это стыдно, меркантильно, не комильфо, одним словом. А эти американцы, да они просто моральные уроды, если могут заранее обсуждать расходы семьи и вклад супругов в общий бюджет. Нет, мы не такие. Мы выйдем замуж, женимся и будем обсуждать с друзьями и подругами, какой достался жадина-муж или расточительная и алчная жена… За глаза мы можем все обсудить, разобрать по косточкам, а вот брачный договор – нет, это не в нашей ментальности… Так было недавно. Но это время ушло.

Пришло время амбициозных и честных людей

Еще вчера стеснялись спросить об источниках дохода "богатого жениха". Сегодня спрашивают напрямую. Если не невеста, то ее родители. Потому что в приличном обществе становится крайне "немодным" криминальный бизнес. В моде – жить "по-белому". Что и демонстрировал Роман Абрамович.





И это третий урок. Для него во всем принципиально остаться честным – тем более в разводе с женщиной, которую он любил, которая родила ему сына и дочь. К сожалению, другой сценарий выбрали соседи Романа Аркадьевича по списку Forbs. Один из них отличился тем, что по его указанию прямо в аэропорту пытались снять драгоценный перстень с еще вчера драгоценной жены… Второй декларировал свой доход в размере 200 тысяч рублей в год – для уплаты алиментов. И предлагал к разделу какие-то уж совсем скромные квартиру и дачу. Притом что вся его роскошная жизнь активно демонстрировалась общественности. Но эти крайности – они уже не в моде. Отчасти благодаря таким парам, как Роман Абрамович и Дарья Жукова. У нового поколения более трезвое, но и более трепетное отношение к такому институту, как брак.

Мужчинам теперь категорически не нравится, когда о них говорят, что они оставили жену и детей ни с чем. Обеспеченные – а чаще всего это очень образованные люди – понимают свою ответственность за членов семьи, за детей. Общество, по крайней мере состоятельное, стало порицать все, что против семьи. Это тоже тренд сегодняшнего дня.

Лет пять-семь назад было практически нормой, когда топ-менеджер крупной корпорации приходил на корпоратив с молоденькой любовницей, оставив жену дома. Сегодня это не модно, а главное – не каждый может себе позволить. И дело не в деньгах, а опять же в реакции общества – большинство руководителей "первого эшелона" вынуждены вести правильный образ жизни, потому что иначе их не поймут, потому что сам глава государства задает очень высокую планку. Не сложилась личная жизнь, семейные узы не держат – развод возможен. Но расстаться нужно предельно уважительно. Все, что против семьи – не модно, неправильно и недостойно. Роман Аркадьевич как опытный игрок это видит – и экзамен сдал на отлично.