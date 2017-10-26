Жукова променяла Абрамовича на голливудского друга

После развода с Романом Абрамовичем Даша Жукова не скучает. И даже в день его рождения галеристка отправилась в Бразилию на свадьбу друга.

Накануне, 24 октября, Роману Абрамовичу исполнился 51 год. На протяжении многих лет миллиардер отмечал дни рождения в обществе любимой жены Даши Жуковой и их детей. Однако после оформления развода их пути разошлись. Впервые за долгие годы Жукова провела 24 октября не в компании Абрамовича, а с друзьями в Бразилии.

В Рио-де-Жанейро состоялась свадьба голливудского друга Даши Гая Озери, менеджера таких всемирно известных артистов как Мадонна и группы U2, продюсера саги "Сумерки". Избранницей мужчины стала бразильская модель Мишель Алвес. Они вместе 11 лет, у них четверо детей, однако лишь сейчас они решили официально оформить отношения.

Торжественная церемония состоялась возле огромной статуи Христа Спасителя. Ради такого случая даже была закрыта для туристов вершина горы Корковадо. Как сообщает Daily Mail, торжество обошлось Гаю Озери в 250 миллионов долларов. На свадьбе гуляло множество знаменитостей: актеры Деми Мур, Эмбер Херд, Эштон Катчер, Дакота Джонсон и многие другие. Для торжества Даша Жукова облачилась в яркое розовое платье на бретелях длиной чуть ниже колен. Завершали образ гладкая прическа и практически полное отсутствие ювелирных украшений.

Публикация от Drie.WMag (@drie.wmag) Окт 25 2017 в 12:47 PDT

Публикация от Guy Oseary (@guyoseary) Июл 31 2017 в 3:37 PDT

Публикация от Mary (@sparklegirl98) Окт 25 2017 в 1:07 PDT

Напомним, о разводе Даши Жуковой и Романа Абрамовича стало известно летом. "После десяти лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе", – сделали объявление Жукова и Абрамович.

Они дали понять, что после разрыва сумели не только сохранить человеческие отношения, но и договориться о дальнейшем сотрудничестве. "Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге", – заявили бывшие супруги.