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Где в России живут самые злостные должники
Согласно информации Zaim.com, в тройку лидеров по количеству должников входят Краснодарский край (263 тысячи человек), Москва (262 тысячи человек) и Московская область (254 тысячи человек). На четвертом месте оказалась Свердловская область (254 тысячи человек), на пятом – Башкортостан (236 тысячи человек).
Наиболее дисциплинированные заемщики проживают в Костромской области (29 тысяч должников), Республике Адыгея (24 тысячи должников), Республике Марий Эл (24 тысяч должников), Сахалинской области (23 тысячи должников) и Республике Калмыкия (22 тысячи должников).
Однако, как указывают авторы исследования, этот рейтинг не отражает реальной картины, так как чем больше численность населения в регионе, тем, соответственно, большая доля людей оформляет кредиты и допускает просрочку. Именно поэтому эксперты составили второй рейтинг, рассчитывающий количество должников на 100 тысяч населения.
Оказалось, что такой подход кардинально меняет результаты. Так, наибольшее количество заемщиков проживает в Бурятии, Кемеровской области и Калмыкии. При этом, в Санкт-Петербурге, Чувашии и Москве, напротив, оказалось наименьшее число неплательщиков.
По мнению. экспертов, подобные результаты объясняются тем, что жители "глубинки" отличаются меньшей финансовой грамотностью и чаще пытаются уклонится от уплаты долга. Кроме того, платежеспособность граждан снизилась на фоне кризиса и потери работы.
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