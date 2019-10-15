Ректор Института кино: Нас окружают симулякры

21 ноября 2019 года в концертном зале "Останкино" пройдет награждение победителей Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов "Телемания". Этот Фестиваль – первый и единственный в своем роде конкурс для молодых и креативных профессионалов в сфере журналистики, редактуры, драматургии, режиссуры,звукорежиссуры, мастерстве продюсера, способных создавать современный контент. Свою оценку трендам и молодым профессионалам дал ректор Института кино и телевидения ГИТР, кандидат искусствоведения, профессор Юрий Литовчин.

Что такое современная медиаиндустрия? Во времена блоггинга понятия о контенте сильно изменились, даже некоторые телеканалы теперь снимают свои сюжеты на обычный телефон. Каково ваше отношение к происходящему?

Медиаиндустрия в последние годы практически потеряла свою профессиональную эксклюзивность, и дело не только в том оборудовании, которое используют для создания контента, а в том, что мы все стали и производителями, и потребителями этого самого контента. Каждый из нас стал медиакомпанией со своим продакшеном и дистрибуцией, и разница только в том, что кто-то на этом делает деньги, а кто-то получает бонусы удовольствия.

Мне кажется, что относительная доступность качественных средств производства контента и оперативной публикации сглаживает социальное неравенство и переносит часть конфликтов в виртуальную реальность. Этот виртуальный мир – какое-то удивительное чудо. Мы получили сказочную возможность за один временной отрезок прожить две жизни – реальную и виртуальную.

Чему стараетесь учить своих студентов?

Наша сверхзадача – помочь ребятам раскрыть свой талант, научить ремеслу и мотивировать их зарабатывать деньги, используя знания и умения, полученные в институте. А еще мы настаиваем на том, чтобы естественное стремление к успешности и достатку не вступало в конфликт с традиционными общечеловеческими гуманистическими ценностями.

Какие цели Вы ставите перед собой, организуя Фестиваль Телемания?

Для нас очень важно погрузить студентов в соревновательную среду и научить корпоративной солидарности. Хочется помочь ребятам отважиться показать свои работы не только именитому жюри, но и друг другу, обсудить свои победы и неудачи, "проверить" зрителя в реальном мире, а не только лайками на интернет площадках. "Побуждение к творчеству" – главная цель фестиваля!

Как время изменило Фестиваль и изменило ли?

Пять лет назад для студентов, мечтающих работать на телевидении, появился общероссийский студенческий ТЭФИ, который стал для нас главной фестивальной площадкой года, а Телемания – это все-таки первая ступенька к покорению телевизионного эфира.

Фестиваль Телемания появился в далеком уже 2003 году, как внутренний общеинститутский смотр-конкурс курсовых и дипломных работ наших студентов. Долгое время он и оставался таким локальным, но важным для ГИТРа мероприятием. Сегодня это уже совсем другое, я бы сказал, общероссийское событие. Второй год ГИТР получает грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи, и эта поддержка позволяет нам сделать фестиваль намного интереснее и привлекательнее для участников.

Этот год юбилейный – ГИТРу 25 лет. И я очень надеюсь, что церемония награждения победителей Телемании 21 ноября, во Всемирный день телевидения, станет главным событием нашего праздника.

Какие Вы бы отметили плюсы и минусы в деятельности современных профессионалов?

Начну, пожалуй с минусов. К сожалению, профессионалы завалили нас медиамусором и найти нужную информацию, или просто интересный ресурс на огромной медиасвалке очень сложно. При поиске нужного контента, на нас обрушиваются бесконечные потоки навязчивой рекламы и множественные перепосты одного и того же события. Нас окружают симулякры. Для достижения своих целей, абсолютно не заботясь о нравственном здоровье потребителя контента, профессионалы постоянно подменяют понятия выдавая вымысел за реальные факты.

Если перейти к плюсам, то меня поражает, как быстро у нас осваиваются самые современные медиатехнологии. Очень радует красивая и дорогая картинка, обилие визуальных эффектов, а иногда даже очень качественное звуковое решение.

Медиапрофессионалы с большим успехом овладели качественной формой, ну а нам, потребителям контента, нужно дождаться соответствующего этой красивой обертке содержания. Уверен, дождемся!