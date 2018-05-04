Живого Элвиса Пресли нашли в американской глубинке

Не смирившиеся со смертью короля рок-н-ролла поклонники уверены, что он прячется в небольшом городке Бентон штата Арканзас. По их мнению, певец скрывается под маской пастора Роберта Джойса.

Пастор Роберт Джойс обладает таким же голосом, как когда-то у Элвиса. Многие ссылаются на схожую манеру пения, а некоторые и вовсе на свидетельства своих родных, которые застали кумира миллионов живым и полагают, что он и есть Роберт Джойс.

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Сам пожилой американец заявил, что ему приятно сравнение с Пресли, хотя сам он не является музыкантом. По его словам, голос – это воля Господа, передает Express.

Примечательно, что Пресли популяризовал рок-н-ролл, хотя и не был первым исполнителем этого жанра. Тем не менее, именно он соединил кантри и блюз, дав рождение рокабилли. Элвис Пресли умер 16 августа 1977 года в результате сердечного приступа. Он был похоронен на кладбище, но позже его прах перенесли в его поместье "Грейсленд" - из-за попытки взлома гроба певца фанатами, не верящими в его смерть.

Теория о том, что король рок-н-ролла до сих пор жив, находит поддержку от множества поклонников и по сей день. По мнению теоретиков, Элвис Пресли инсценировал собственную смерть, чтобы покинуть сцену.

Отметим, в январе 2017 года в Грейсленде поклонникам якобы удалось сфотографировать престарелого певца живым. Один из них увидел в чертах лица бородатого седого мужчины сходство с Элвисом.