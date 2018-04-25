Народный артист СССР умер в возрасте 87 лет

В Ташкенте скончался кинорежиссер Шухрат Аббасов. Ему было 87 лет, передает РИА Новости. Народный артист СССР умер в реанимации.
Режиссера похоронят на одном из мусульманских мемориальных комплексов в столице Узбекистана. Дата и место погребения уточняются.
Аббасов в 1982-1986 возглавлял киностудию "Узбекфильм". В фильмографии режиссера 11 картин, наиболее известные из них "Об этом говорит вся махалля", "Ты не сирота", "Ташкент – город хлебный", а также 17-серийный телефильм "Огненные дороги" о жизни и творчестве поэта Хамзы Хакимзаде Ниязи.
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