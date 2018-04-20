Музыканты "Арии": Мы собирали стадионы за несколько бутылок водки

В "Крокус Сити Холле" состоится концерт проекта "Классическая Ария", который станет заключительным выступление перед длительным творческим перерывом группы. 22 апреля легендарный отечественный коллектив представит обновленный сет-лист и новое сценическое шоу в сопровождении симфонического оркестра. Корреспонденту Dni.Ru удалось задать несколько вопросов участникам "Арии" в преддверии большого концерта.

Существует ли внутри группы традиция отмечать День рождения коллектива?

Виталий Дубинин: Да, существует! Если это происходит на гастролях, то обязательно собираемся вместе и отмечаем. Если это происходит вне гастролей, то приезжаем друг к другу в гости. Не всегда, правда, удается, но стараемся.

С какой песни/выступления, по вашим ощущениям, начался успех "Арии"?

Владимир Холстинин: С выхода первого альбома "Мания Величия" в 1985 году и выступления на фестивале "Рок-Панорама-86".

Виталий Дубинин: По-моему с самого первого альбома.

Какой период вы могли бы назвать самым тяжелым в истории группы и почему?

Виталий Дубинин: Их было несколько и сейчас вспоминать их не хочется. Все они были связаны с изменениями в составе группы – это всегда воспринималось очень болезненно. Остальное мы переживали достаточно легко.

Владимир Холстинин: Начало 90-х. Развал CCCP, кризис экономики и падение популярности тяжелой музыки в Стране свалились на нас почти одновременно.

Самый бесполезный/грабительский контракт, который вы подписали в своей жизни? И чем все кончилось (хорошо или плохо)?

Владимир Холстинин: Это была работа в Москонцерте еще при СССР в 1985-1989 годах. Мы собирали стадионы, а нам платили сущие копейки. Например, в пересчете на водку хватило бы на несколько бутылок (смеется).

Виталий Дубинин: Самый ужасный контракт – это контракт, который мы с Сергеем Мавриным подписали в 90-м году и по которому мы уехали играть в Германию. Слава богу, что все очень быстро и хорошо для нас закончилось.

После тура долго приходится отдыхать от общения с "одногруппниками"?

Владимир Холстинин: Смотря какой тур! Если на месяц, то долго.

Виталий Дубинин: Как правило, спустя несколько дней после возвращения находятся какие-то совместные дела - репетиция, запись или еще какие-нибудь общие вопросы. Поэтому долго отдыхать не удается, если только не уехать в отпуск. Но обычно это пара недель максимум.

Завершение проекта "Классическая Ария" – это коллективное решение? И с чем оно связано?

Виталий Дубинин: Коллективное. С работой над новым альбомом.