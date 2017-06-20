Сегодня, 20 ноября родился легендарный режиссер-мультипликатор Вячеслав Котеночкин, подаривший нам "Ну, погоди!" и много других анимационных картин. В связи с этим, Dni.Ru решили вспомнить самые трогательные советские мультфильмы, которые хочется пересматривать вновь и вновь.

"Ну, погоди!"

Нельзя не вспомнить потрясающие приключения Волка и Зайца, благодаря которым и прославился режиссер Вячеслав Котеночкин. За противостоянием двух совершенно противоположных героев можно следить бесконечно и они всегда вызывают разные эмоции. В какой-то момент мы жалеем правильного Зайца, а в какой-то – умиляемся хулиганистому, но такому очаровательному Волку.

"Варежка"

"Варежка" -кукольный мультипликационный фильм Романа Качанова, который неизменно вызывает слезы при просмотре даже у взрослых людей, не говоря уже о детях. Всем нам знаком сюжет этого мультфильма: девочка страстно хочет иметь собаку, но строгая мама не разрешает ее завести. И тогда малышка начинает представлять, что ее варежка это и есть домашний питомец....

"Мама для мамонтенка"

Еще один трогательный мультфильм режиссера Олега Чуркина, смотря который невозможно не прослезиться. Главный герой – мамонтенок, который выжил, когда все представители его рода вымерли. Оставшись один, малыш на льдине отправляется на поиски своей мамы. Песня из этой картины стала настоящим хитом на долгие годы.

"Каникулы Бонифация"

Режиссер Федор Хитрку создал настоящий анимационный шедевр о добром цирковом льве Бонифации, который отправляется на каникулы в Африку к бабушке. Но и здесь главному герою не дают покоя – ему приходится развлекать толпу малышей. Работавший над картиной сценарист Юрий Норштейн считал ее эталоном режиссуры.

"Пони бегает по кругу"

Мультфильм режиссера Льва Атаманова по праву можно назвать настоящим драматическим произведением. Эта история о маленьком пони, который целыми днями катает детей в зоопарке. Пони любит свою работу, но в душе мечтает стать гордым военным скакуном.