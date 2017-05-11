Агутин довел до слез своей отповедью

Певец выразил настроение многих тысяч людей. Он не боится, что его закидают камнями.

Леониду Агутину давно стало тесно в рамках поп-формата. Ему 48 лет, и ассоциироваться с "босоногим мальчиком" и "парнем чернокожим" уже как-то несерьезно. Певец записал диск с американским гитаристом-виртуозом, работающим в жанре джаз-фьюжн Эл Ди Меолом, участвовал в европейских джазовых фестивалях. А несколько лет назад начал издавать книги стихов.

Его поэзия – сильная, "мужская", без "соплей в сахаре", как называла "сладкие" жанры незабвенная Фаина Раневская. Агутин всегда был известен принципиальностью и твердостью. Его стихи – лучшее тому подтверждение. Какие-то из придуманных им строчек становятся песнями, но большинство написаны не забавы и развлечения ради, а серьезных посылов обществу для.

Творения Агутина отличает точность образов, небанальность рифмы, глубокий смысл. Хотя за иные строчки его вполне могут закидать камнями. Какого шума, например, наделало его стихотворение ко Дню Победы! Леонид посвятил его своему деду Леониду Школьникову, который в 38 лет попал на фронт и погиб там.

"Когда моей бабушке пришла похоронка, она поседела в течение двух дней. Мама рассказывает, что когда родился я и меня назвали в честь деда – Леонидом, у бабушки как будто открылось второе дыхание. Она как будто опять начала жить. Потому что мы похожи. Я просто его, капля его крови! Я всегда его помню, всегда горжусь и буду гордиться!" – рассказал Агутин. И с этим же настроением написал:

Я не был там, не знаю, как там было,

И вряд ли захотел бы побывать,

Но, собираясь к деду на могилу,

Скажите, что я должен передать?

Сказать ему, что миллионы пали,

Не ведая всей правды наперед?

И что бандитом был Иосиф Сталин?

И варваром – обманутый народ?

Сказать ему, что было все напрасно?

Что мы теперь умнее во сто крат?

Что был бы мир значительно прекрасней

Без гибели отчаянной солдат?

Сказать, что дед дурак был, потому что

Упал на поле брани за меня,

Того, кто стал такой не в меру ушлый,

Не ведая ни боли, ни огня?

Сказать ему, что правнуки бессмертных

И памятью отмеченных бойцов

Забыли этот подвиг повсеместно

И предали все чаянья отцов?..

Смогу ли я сказать ему об этом?

Умру ли я, испытывая стыд?

Безумен ли, пытаясь быть поэтом

Для тех, чье сердце даже не болит?..

Я, так интеллигентно аккуратен

И грубо так, по-дедовски, раним,

Скажу: "Пошли вы на ***, Бога ради,

Свободой мирной вскормленные ***

Запомните: я – непоколебим!"

И подводя черту под прошлым веком,

Чтоб в этом жить и возрождаться впредь,

И чтобы оставаться человеком,

Цените эту праведную смерть.

Какой вой тут же подняли либеральные интеллигенты! Они ведь давно записали Сталина в палачи и преступники ("бандитом был"), соотечественников считают люмпенами и маргиналами ("варваром обманутый народ"), Ленинград и Сталинград предпочли бы сдать немцам без боя ("что было все напрасно"), да и вообще стоило сдаться фашистам, чтобы сейчас пить баварское пиво ("был бы мир значительно прекрасней // Без гибели отчаянной солдат").

Им и ответил Агутин. А заодно и тем, кто фашизм и коммунизм ставит на одну чашу весов, кто переписывает историю, кто не может назвать имен военачальников, дат важнейших событий и хихикает от фразы "пионеры-герои" ("Сказать ему, что правнуки бессмертных // И памятью отмеченных бойцов // Забыли этот подвиг повсеместно").

Леонид ответил им хотя и грубо, но справедливо и честно:

Я, так интеллигентно аккуратен

И грубо так, по-дедовски, раним,

Скажу: "Пошли вы на ***, Бога ради,

Свободой мирной вскормленные ***

Запомните: я – непоколебим!"

35 тысяч комментариев и более 12 тысяч перепостов – такой популярностью вряд ли смогут похвастаться артисты, которые привлекают к себе внимание при помощи снимков ягодиц, торсов и накачанных губ. Все это – сиюминутная шелуха, она отлетит. А вот твердая гражданская позиция, которую явил Агутин, есть далеко не у каждого.

И поклонники ему за это благодарны. "Каждое слово – как боль откликнулась! Все правда, спасибо!", "Пока есть еще на Земле люди, пишущие такие трепетные строки, и те, кто так же трепетно их читает и воспринимает, ТА война и ТЕ солдаты будут в нашей памяти!", "Под каждым словом подпишусь и память сохраню навечно и передам все детям, внукам я, чтоб помнили сердечно", "Вы выразили душевную боль многих людей!!! Очень четко и правильно!! Многие перекрасились и пытаются рыться в истории своими грязными руками, убеждая нас, что все было плохо и зря!!!", "До слез, прям в сердце", – пишут пользователи в многочисленных комментариях.