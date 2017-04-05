Звезда "Индиана Джонс" потерпела провал

Новый фильм с известным актером Шаей Лабафом в главной роли, кажется, полностью, провалился в прокате. Драма "Война" за выходные собрала... 7 фунтов стерлингов. А это значит, что премьеру посетил всего лишь один человек.

О провале новой картины Дито Монтиэля сообщило изданиеVariety в среду, 5 апреля. "Война" рассказывает о жизни морского пехотинцаГэбриэла Драммера, который после войны в Афганистане попал в довольно непростую жизненную ситуацию.

В роли харизматичного главного героя выступил сам Шайа ЛаБаф, известный зрителям по таким культовым фильмам, как "Индиана Джонс", "Трансформеры" и "Нимфоманка".

Помимо ЛаБафа в съемках приняли участиеГэри Олдман, Кейт Мара и Джай Кортни. Английские кинокритики уже заявили, что фильм вполне ожидаемо не заинтересовал аудиторию. Ранее картина получила самые низкие рейтинги на сайтеRotten Tomatoes.

Шайа ЛаБаф известен не только как талантливый актер, но и как автор довольно ярких перфомансов. Его акции зачастую вызывают широкий общественный резонанс.

В начале 2017 года актер запустил очередной перфоманс "Он не разделит нас", направленный против политики Дональда Трампа. Вопреки ожиданиям, ЛаБаф не получил должной поддержки от поклонников, а потому художественная акция была сорвана.