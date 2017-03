Режиссер Быков оценил итоги "Оскара"

"Конечно, если бы "Рай" получил "Оскар", это был бы прорыв в российском кинематографе, – рассказал Быков корреспонденту Dni.Ru. – Но нужно понимать, что картина в чем-то повторяет фильм "Ида" британского режиссера Павла Павликовского, который получил премию еще в 2015 году. Обе работы выполнены в черно-белом цвете, и здесь, и там затронута тема холокоста. Так что, на мой взгляд, по крайней мере, в этом году "Рай" бы точно не победил".

"Рай" вошел в шорт-лист кинопремии "Оскар", но через месяц выбыл из списка номинантов. В числе претендентов на победу остались фильмы "Танна" Мартина Батлера и Бентли Дина, "Тони Эрдманн", Марена Аде, "Моя земля" Мартина Зандвлиета, "Коммивояжер" Асгара Фархади и "Вторая жизнь Уве" Ханнеса Холма. В итоге награду получила иранская лента "Коммивояжер".

Быков прошелся и по другим номинациям кинопремии, в частности порадовался, что лучшим режиссером стал создатель картины "Ла-Ла Ленд" Дэмиен Шазелл. "Это заслуженная награда. Я считаю, очень достойная работа, – поделился он. – Не думаю, что "Ла-Ла Ленд" мог бы победить в номинации "Лучший фильм", но режиссер выбрал довольно нестандартный подход, и это, конечно, заслуживает награды. Я слежу за творчеством Шазелла, и, честно говоря, мне больше понравилась его предыдущая работа "Одержимость", о барабанщике. Но "Ла-Ла Ленд" тоже замечательный".

Исполнительница главной роли в картине Шазелла, по мнению Быкова, тоже заслужила приз. "Интересно было наблюдать, как раскрывался образ героини, – прокомментировал он. – Эмма Стоун очень достойно сыграла свою роль".

Напомним, что во время вручения кинопремии создатели "Ла-Ла Ленда" попали в неприятную ситуацию. Вначале его объявили победителем в номинации "Лучший фильм" и вручили команде заветную статуэтку, но позже выяснилось, что произошла досадная ошибка. Организаторы сообщили, что на самом деле лучшей признана работа Барри Дженкинса "Лунный свет".

WATCH: Moment where crew/cast of 'La La Land' realizes a mistake had been made and 'Moonlight' actually won Best Picture. #Oscars pic.twitter.com/WCCopwsJ66