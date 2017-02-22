Фильм "Майор Гром" бьет рекорды популярности

Короткометражный фильм российского режиссера Владимира Беседина произвел настоящий переполох на портале YouTube. Менее чем за двое суток картина набрала почти два миллиона просмотров.

Работники BUBBLE Studios вдохновились собственными комиксами и создали настоящий шедевр. Краткометражка "Майор Гром" о следователе из Санкт-Петербурга Игоре Громе захватывает с первой минуты.

Казалось бы, все происходит по избитым традициям жанра: грабители врываются в банк, угрожают сотрудникам и оказавшимся в здании клиентам оружием, шантажируют сотрудников, приставив пистолет к голове восьмилетней девочки. Но дальше все развивается по неожиданному сценарию.

Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что фильм Беседина побил все мыслимые рекорды по количеству положительных оценок – 43 тысячи лайков на портале YouTube против всего лишь двух тысяч дизлайков.

Майор Гром расправляется с грабителями по наспех продуманной стратегии. Несмотря на избитый сценарий, каждая сцена здесь весьма продумана и оригинальна. Чего стоит грабитель в банковском хранилище, под романтичную мелодию купающийся в деньгах.

"Майор Гром" – третья по счету режиссерская работа 27-летнего Владимира Беседина. В 2012 году талантливый юноша дебютировал короткометражкой "Полицейские будни", а спустя год – представил сериал "Кошаки".





Сценарии к своим фильмам от и до пишет сам Беседин, нередко он же выступает в качестве продюсера. Судя по возникшему ажиотажу в социальных сетях вскоре новая работа молодого режиссера выйдет за пределы России.

"Помните – от вашей активности зависит будущее киновселенной BUBBLE", – сказано в сообщении официальной страницы компании в социальных сетях.Быть может, наши короткометражные фильмы вновь привлекут внимание к творчеству отечественных режиссеров?