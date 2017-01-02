Три варианта разгрузочных дней после праздников

По мнению диетологов организму нужен всего один "легкий" день после застолья. Он облегчает работу пищеварительной системы, выводит кислоты, ощелачивает организм, повышает иммунитет, содержит антиоксиданты, при этом обеспечивает всеми необходимыми питательными вещества, не вызывает чувство голода и не провоцирует "скачки" сахара – если он правильно составлен и продуман.

Консультант по питанию и основатель программы Natural Diet Натали Макиенко предлагает читателям Dni.Ru три варианта такого дня, среди которых и начинающий, и тот, кто уже проходил детокс, найдут для себя меню по вкусу.

Внимание: "разгрузку" не стоит проводить не на следующий день после застолья, так как резкая смена питания – сильный стресс для организма.

Легкий день для новичков

Вы просто питаетесь, как привыкли, но утром пропускаете завтрак. Первый прием пищи – не ранее 12.00-13.00. До этого времени пьете воду. Последний прием пищи – не позднее, чем за 4 часа до сна, но в любом случае не позднее 20.30. Также исключаете в этот день белый сахар, изделия из муки, алкоголь и красное мясо.





Легкий день для просвещенных

Можно придерживаться такого рациона 1-2 дня. Едите все как обычно, но исключаете все продукты животного происхождения (мясо, рыбу, морепродукты, яйца, молочные продукты), все напитки с кофеином, алкоголь, сладости с сахаром в составе, все мучное (хлеб, паста). Ужинать можно не позднее, чем за 4 часа до сна (но при любом режиме – не позднее 20.30)

Важно: Начинать день с полезных жиров и клетчатки – это орехи/семена/семечки. Предварительно заливайте их на ночь водой комнатной температуры, так как только в вымоченном виде они легко будут усваиваться и подойдут для первого приема пищи. После такого перекуса можно завтракать через 20-30 минут или позднее (по голоду).

Пример меню:

1 прием пищи: 15 граммов вымоченных грецких орехов/молочко из них.

Завтрак: Пшенная каша (50 граммов в сухом виде) с тыквой и 1 столовой ложкой меда, на воде.

Обед: Чечевица (50 граммов в сухом виде), тушеная с овощами (томаты, шпинат, кабачки, баклажаны) и 1 столовая ложка оливкового масла.

Перекус: Любой фрукт и 15 граммов орехов.

Ужин: Овощное рагу из баклажанов, красного перца, кабачков, лука и зелени.

Если будете чувствовать голод – можно пить травяной чай с 1 чайной ложкой меда за два часа до сна.





Легкий день для продвинутых

Это фруктово-овощной день. Все просто: до 17.00 вы едите только фрукты, орехи и овощи. После 17.00 – только овощи. Также могут быть добавлены оливковое масло, семена/семечки. Можно заказать в этот день готовые детокс-программы на фруктово-овощных соках, но в составе программы должно быть минимум одна порция орехового молока.

Пример меню:

1 перекус: 15 граммов орехов или ореховое молоко. Этот день также важно начинать с полезных жиров и клетчатки.

Рецепт орехового молока (1 порция): 15-20 граммов любых орехов, 100-150 мл воды, 1 чайная ложка меда, корица и имбирь по вкусу. Орехи предварительно залить водой комнатной температуры на ночь. Утром очистить орехи от кожуры и взбить в блендере с водой, сиропом агавы или медом. Процедить. Готово.

Завтрак: Смузи из ½ авокадо и 1 банана, разбавленный с водой до нужной вам консистенции.

Перекус: 150-200 граммов любого некислого фрукта по вкусу, 15 граммов любых орехов.

Обед: Салат из зелени и томатов, 1 столовая ложка оливкового масла или семян кунжута и любой овощной суп.

Перекус: Свежая морковь или морковный фреш.

Ужин: Один запеченный в духовке баклажан или кабачок с 1 столовой ложкой соуса песто и оливкового масла, зеленый салат с лимонным соком.

Такой разгрузочный день важно делать зимой не чаще, чем раз в 10-14 дней. Остальные варианты разгрузочных дней можно делать раз в неделю. И еще в любой из предложенных легких дней не забывайте пить норму воды: 30 мл на 1 килограмм вашего веса.



