Закулисье сериала "Пьяная фирма"

На телеканале ТНТ состоялась премьера нового сериала Григория Константинопольского "Пьяная фирма". Кто обозвал режиссера деспотом и что происходило на съемочной площадке?

Сериал о талантливом враче Григории Штучном, который лечит богатых людей от запоя одним только ему известным методом, уже три дня кряду держит в напряжении миллионы зрителей. "Народная трагикомедия года" о трезвом взгляде на жизнь оказалась весьма удачной. В проекте приняли участие Михаил Ефремов, Иван Макаревич, Елизавета Боярская, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Марат Башаров, Евгений Цыганов и еще десяток звезд российского кинематографа.

Режиссер Григорий Константинопольский также является и автором сценария. В интервью "Аргументам и фактам" он рассказал, что не стремился следовать определенному жанру. "Я старался сделать напряженную историю, которую было бы интересно смотреть", – признался он.

Действительно, точно определить жанр проекта достаточно сложно. В сериале поднимается и проблема беспробудного пьянства, и нравственного выбора, и банального одиночества. Григорий развеял слухи о том, что многие коллеги называют его деспотом. "Деспотичным меня называет только Ефремов", – заявил режиссер, пояснив, что просто "заставляет работать" актера. Дескать, у Ефремова, как и у любого опытного артиста, появляются определенные клише и штампы в работе. С которыми, разумеется, режиссеру необходимо бороться.

К слову, сначала планировалось, что роль главного героя исполнит сам режиссер. Однако в последний момент создатели передумали. Константинопольский практически не жалеет об этом.

"Комедия с Михаилом в главной роли привлечет большее количество телезрителей, поэтому выбрали его"



Рейтинг многосерийного фильма более чем высок. Зрители уже сравнили проект Константинопольского с известной американской телевизионной драмой "Во все тяжкие".

Это не первый громкий проект Константинопольского. В 2009-м его психологическая комедия "Кошечка", состоящая из пяти теленовелл, была по достоинству оценена критиками, а фильм "Самка" 2010 года долгое время занимал первые строчки всех самых престижных рейтингов.