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Почему полезно пить чай
По частоте употребления во всех странах мира чай сегодня занимает второе место после воды. Особенно уважают благородный напиток англичане, индийцы и японцы – они, как правило, балуют себя ароматным напитком во время каждого приема пищи.
Научно доказано: употребление того или иного сорта чая помогает не только улучшить здоровье, но и решить определенные проблемы с самочувствием. Например, черные сорта с высоким содержанием кофеина, а также зеленый чай помогают гипотоникам справиться с пониженным артериальным давлением, придают бодрость и силы.
Сегодня, когда здоровый образ жизни становится все популярнее, особенно распространены различные травяные отвары. Давно известно, что, добавив в чайник несколько веточек мяты, можно с легкостью избавиться от отеков, а корень имбиря – незаменимый помощник в сезон простудных заболеваний. Просто заварите вместе с любым чаем несколько ломтиков имбиря, дав настояться 15-20 минут. Готово! С таким напитком не страшна даже эпидемия гриппа.
Однако не нужно забывать, что все хорошо в меру. Не стоит злоупотреблять тем же зеленым чаем во второй половине дня. Выпив больше одной чашки крепкого напитка вы рискуете обеспечить себе бессонную ночь. К слову, в борьбе с бессонницей прекрасно помогут специально подобранные чаи – например, травяные смеси с добавлением ромашки или знаменитый пуэр, обладающий великолепным расслабляющим свойством.
Не стоит оставлять свежезаваренный чай "до лучших времен", его лучше выпивать сразу после приготовления, как максимум – в течение суток. Ценители советуют относиться к чаепитию как к настоящему ритуалу, взяв за правило проведение так называемой чайной церемонии в кругу семьи. Что ж, такая традиция не только добавит уюта в ваш дом, но и укрепит здоровье.
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