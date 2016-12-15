Почему полезно пить чай

Принято считать, что чайная церемония зародилась в древнем Китае. Согласно легенде, все началось с рыжебородого варвара Бодхидхармы. Основатель великого учения дзен как-то чуть не заснул во время медитации. Это так разозлило старца, что в ярости он вырвал себе все ресницы, которые... превратились в куст. Листья растения и послужили основой напитка, который сегодня столь популярен во всем мире. В честь международного дня чая Dni.Ru предлагают узнать, чем же полезен этот поистине волшебный напиток.

По частоте употребления во всех странах мира чай сегодня занимает второе место после воды. Особенно уважают благородный напиток англичане, индийцы и японцы – они, как правило, балуют себя ароматным напитком во время каждого приема пищи.

Научно доказано: употребление того или иного сорта чая помогает не только улучшить здоровье, но и решить определенные проблемы с самочувствием. Например, черные сорта с высоким содержанием кофеина, а также зеленый чай помогают гипотоникам справиться с пониженным артериальным давлением, придают бодрость и силы.

Сегодня, когда здоровый образ жизни становится все популярнее, особенно распространены различные травяные отвары. Давно известно, что, добавив в чайник несколько веточек мяты, можно с легкостью избавиться от отеков, а корень имбиря – незаменимый помощник в сезон простудных заболеваний. Просто заварите вместе с любым чаем несколько ломтиков имбиря, дав настояться 15-20 минут. Готово! С таким напитком не страшна даже эпидемия гриппа.

Однако не нужно забывать, что все хорошо в меру. Не стоит злоупотреблять тем же зеленым чаем во второй половине дня. Выпив больше одной чашки крепкого напитка вы рискуете обеспечить себе бессонную ночь. К слову, в борьбе с бессонницей прекрасно помогут специально подобранные чаи – например, травяные смеси с добавлением ромашки или знаменитый пуэр, обладающий великолепным расслабляющим свойством.

Не стоит оставлять свежезаваренный чай "до лучших времен", его лучше выпивать сразу после приготовления, как максимум – в течение суток. Ценители советуют относиться к чаепитию как к настоящему ритуалу, взяв за правило проведение так называемой чайной церемонии в кругу семьи. Что ж, такая традиция не только добавит уюта в ваш дом, но и укрепит здоровье.