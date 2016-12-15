Медведева рассмешил переезд Орнеллы Мути в Россию

Во время записи программы "Разговор с Дмитрием Медведевым", на которой присутствовали журналисты пяти телеканалов, был поднят вопрос о грядущих изменениях в системе налогообложения. Репортеры попросили подробнее остановиться на этом вопросе, но при этом никого "не пугать", чтобы известная итальянская актриса Орнелла Мути не передумала переезжать в Москву.

Вопрос Дмитрий Анатольевич воспринял с юмором, пошутив сразу про всех перебравшихся в Россию актеров, передают РИА Новости. "Депардье же не уехал. И Сигал приехал"– заявил премьер.

"Я думаю, что и у нее все будет хорошо, если она то решение, которое для себя приняла, сохранит"

В середине ноября прессе стало известно, что известная итальянская актриса Орнелла Мути приобрела просторную трехкомнатную квартиру неподалеку от храма Христа Спасителя и уже переехала в столицу. Артистка прокомментировала это событие прессе, заявив: она переехала в Россию исключительно потому, что "влюбилась в русского мужчину". Имя своего избранника 61-летняя артистка не назвала.

К слову, Франческу Ривелли (Прим. ред. – настоящее имя актрисы) не спроста потянуло в Россию. Ведь ее дедушка и бабушка когда-то родились здесь, а именно – в Санкт-Петербурге, но в начале XX века они были вынуждены перебраться в Эстонию.

Если любовная история Мути сложится хорошо и она примет решение остаться в России, то действительно станет далеко не первой знаменитостью, решившейся получить гражданство России. В 2013-м году так поступил Жерар Депардье, а в ноябре этого года – Стивен Сигал.