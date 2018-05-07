Россия и Китай выводят англосаксов на чистую воду

Еще совсем недавно медийная и дипломатическая повестка дня строилась по принципу "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку". После поражения СССР в Холодной войне, англосаксонский кластер получил в руки невиданную власть и мог спокойно вести информационный огонь на подавление: переписывать историю и выставлять любое происходящие событие в выгодном для себя свете. Желающих перечить мировому гегемону практически не было, а, если что, голоса несогласных глохли в общем информпотоке и в расчет никем не принимались.

Вышло так, что Советский Союз с точки зрения исторической оценки оказался чист, как слеза ребенка. Его припаривали, припомнили все возможные прегрешения и ошибки, да еще и навалили сверху кучу чернушных небылиц. Российскую Федерацию на протяжении последних почти тридцати лет упрекали за любую оплошность. А вот с коллективным Западом вышло строго наоборот – период полной вседозволенности сделал возможным заретушировать темные пятна своего прошлого и переиначить в глазах масс смысл текущих событий, обернув их в блестящий глянец.

Под покровом самых благообразных и пафосных речей о добре, гуманизме, демократии и свободе совершались по-настоящему жуткие злодеяния, жертвами которых, напрямую или косвенно, стали многие миллионы людей. Но времена меняются, и упрочившие свои позиции на мировой арене Россия и Китай, похоже, больше не намерены терпеть лицемерие "не видящих бревна в своем глазу".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на прошедшем 19 апреля в Москве брифинге по актуальным внешнеполитическим вопросам отвела значительную часть своего выступления под филиппику, изобличающую ханжество и многочисленные преступления британского государства. В ее речи содержалось все: "людоедская" колониальная политика, геноцид и насильственное переселение туземного населения, работорговля, первые в истории концентрационные лагеря, "опиумные войны", агрессивные вмешательства в дела суверенных государств, физическое устранение спецслужбами неугодных, покрывательство военных преступников, серия загадочных смертей на британской территории и т.п.

Это был достаточно подробный срез многовековой британской имперской традиции, которая, если трезво взглянуть на нее с позиции современной морали, не может не вызывать отвращения. И, тем не менее, все эти озвученные поведенческие стереотипы в той или иной форме и сейчас присущи политике Соединенного королевства. Тем, кто видел лишь выжимки выступления М.Захаровой в СМИ, рекомендуется прочитать полную версию, которая доступна на официальном сайте МИД РФ, дабы проникнуться всеми красками нарисованной картины.

А вот агентство "Синьхуа" распространило опубликованный пресс-канцелярией Госсовета КНР "Доклад о ситуации с правами человека в США в 2017 году". В нем отмечалось, что государство, присвоившее себе исключительный статус "защитника прав человека" и бесцеремонно вмешивающееся во внутренние дела других стран, должно сперва обратить взор на себя самих, прежде чем поучать окружающих.

В докладе были отмечены разнообразные неприглядные факты американской действительности: социальное неравенство, дискриминация, значительный процент нищих, массовые убийства, открытые демонстрации нацистов, нарушения прав человека внутри страны и за ее пределами, а также многое другое.

Контроль над информационными потоками – это мощный инструмент, при помощи которого можно буквально перекраивать картину реальности в умах масс, тем самым канализируя, переправляя их энергию в нужное русло. Придавать нужную окраску любому событию, говорить полуправду, ну а если что-то не показали по телевизору и не напечатали в газетах – этого и не было.

Поэтому-то весь мир и стенает по "Пражской весне", а не массовой расправе в Сонгми. Поэтому-то бомбардировки Югославии или Ливии – это действия "мировых жандармов" во имя мира во всем мире, а вот референдум в Крыму, безусловно, адекватно отражающий настроения местных жителей – возмутительная агрессия. А если мерить события одной линейкой, получается, что наши западные "друзья и партнеры" – фигуры куда более одиозные, чем "бесчеловечные кровавые режимы".

Увы, но подобные информационные контрвыпады едва ли смогут в должном объеме достигнуть ушей обывателей западных стран, заставляя их посмотреть на себя со стороны. Слишком прочен на данный момент информационный заслон. Однако сама тенденция не может не радовать.