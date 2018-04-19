Hyundai: городская Sonata

Выразительный “фас”, отлично прорисованный силуэт. Светодиодные фары и очень деловой профиль. Как ко всему ранее незнакомому, я раньше относился к южнокорейскому автопрому с определенной долей скепсиса. Подозрения мои стали улетучиваться после знакомства с бизнес-седаном Equus, а уж после этого тест-драйва я точно начну следить за выпускаемыми Hyundai новинками.

Hyundai Sonata 2.4 AT Цена, руб 1 840 000 Цена в минимальной конфигурации, руб 1 275 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 2359 / 188 Привод передний Разгон 0-100, сек 9,0 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 8,3 / 12,4 Снаряженная масса, кг 1575 Длина/ширина/высота, мм 4855/1865/1475 Дорожный просвет, мм 155 Объем багажника, л 510

Сзади, впрочем, Hyundai Sonata смотрится довольно просто, и даже спортивные насадки на выхлопную трубу большого интереса не вызывают.

Куда интереснее на этом фоне смотрится передняя часть, с горизонтально разлинованной решеткой, габаритными огнями и противотуманками.

Салон выполнен симпатично, с заслуженной претензией на стиль. Белая кожа и слегка линяющие джинсы, впрочем, – не самое лучшее сочетание.

Горизонтальные линии, уже увиденные нами элементах экстерьера, используются и внутри автомобиля. Не знаю как вам, а мне эта деталь нравится.

Сзади места не так много, как хотелось бы в седане. Я-то ноги вытяну, а вот человеку более внушительной комплекции будет сложнее.

Все управление в машине сделано очень симпатично, причем как визуально, так и тактильно. Ничто не скрипит, не шатается. Все кнопки на своем месте, и находятся рукой практически интуитивно.

Sonata оборудована полным пакетом электронных ассистентов вождения, как отслеживание полосы, контроль слепых зон, автоматический обдув переднего стекла в случае запотевание и, разумеется, круиз-контроль. Ложкой дегтя здесь является то, что при включении круиз-контроля посмотреть на заданную скорость нельзя, а держит эту скорость автомобиль не очень хорошо. Поэтому при проезде перед камерами выставляем скорость не 80, а 78-79, ибо камера пощады не знает.

В вождении Hyundai Sonata показывает себя неплохо. Разгоном за 9 секунд на переднем приводе сегодня никого не испугаешь, к тому же, это цифры старшей модели, на 150 лошадиных сил. Младшая “Соната” преодолевает рубеж в 100 км/ч за 11 секунд. Что же касается мягкости хода, есть плюсы и минусы. Сейчас расскажу.

Ход у “Сонаты” удивительный. Он роскошный и плавный. Он мягкий и вкрадчивый. Автомобили дешевле двух миллионов рублей быть такими плавными просто не имеют никакого права, чтобы не смущать тех, кто продает свои тачки от пяти миллионов и выше.

Но за все приходится платить, и вот она расплата: резкое маневрирование на скорости выше 120 км/ч не просто сложно, а опасно. Мягкая подвеска делает автомобиль валким, что расшатывает его при внезапном перестроении. Рулевое управление мягкое, хотя и без ощутимого люфта. О высокой точности управления забудьте. Переключение автомобиля в спортивный режим ситуацию немного улучшает, но не спасает. По экономии реальный расход слегка превысил заявленную норму, но я и на педаль нажимал как следует. К тому же, “Соната” прекрасно переваривает 92 бензин.

Выяснив, что Sonata не для гонок, а для комфорта, вознесу еще одну хвалу создателям автомобиля на тему прекрасной, опять же, не соответствующей прайсу, звукоизоляции. На любой скорости и в любом окружении возможность поддерживать негромкий разговор с пассажиром – показатель автомобиля очень высокого уровня.

Мультимедийная система поддерживает Android и Apple CarPlay. А на консоли есть беспроводная зарядка для мобильных устройств. Это плюс. А вот звучит вся эта красота довольно мыльно. Это не тройка по десятибалльной шкале, но неуверенные 4-5. Из-за этого с эквалайзером приходится проводить танцы с бубном, дающие довольно средний результат.

Зато багажник здесь ну просто огромный. Гитары сюда поместятся пачками. Вместе с гитаристом и толпой восторженных фанаток. Чур, я за рулем!

Переходя к выводам, мне “Соната” в целом понравилась, несмотря на мои неудовлетворенные гоночные амбиции. Вождение получилось слегка медитативным, но это и хорошо. Особенно в городе, где быстрее восьмидесяти вам все равно не дадут ездить камеры. По комфорту Hyundai Sonata дороже своих денег. Однозначно и безусловно. Поэтому, если вам нужен мягкий и комфортный автомобиль, и вы обещаете на нем не гонять, берите “Сонату”. О надежности марки Hyundai говорит тот факт, что этот автомобиль очень часто встречается в таксопарках (особенно Solaris), а соотношение цены и качества лучше всего проверяется рынком.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru