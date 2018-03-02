Крипторынок может впасть в депрессию

Биткоин начал пятницу с роста на 5.50%, преодолев пороговые $11,000. Вслед за BTC расти начали и альткоины, однако топ-10 монет демонстрируют более скромный рост, который выглядит неустойчивым.



Всю текущую неделю криптовалюта находилась в боковом тренде. Давление на рынок оказывали новости о том, что китайские власти продолжают искоренять все возможности для инвестирования в криптовалюты. ЦБ Китая хочет полностью заблокировать доступ к площадкам, которые оказывали услуги по инвестированию в криптовалюты за рубежом.

Также стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) от мониторинга перешла к действиям: стартапы и даже консультировавшие их юристы получили судебные повестки. Крупнейшая американская биржа Coinbase разослала уведомления, что персональные данные трейдеров были переданы по требованию в налоговую службу США.

Правительства стран с наибольшим вкладом в крипторынок, в частности, США, Китай, Япония и Южная Корея, осознали масштабы происходящего, и активно работают над созданием принципов будущей регуляции. Рынок, основным принципом которого была анонимность, воспринимает происходящее как затишье перед бурей. В такой ситуации боковой тренд или небольшое снижение – это минимально возможная негативная реакция.

Весной многие трейдеры и инвесторы ждут нового ралли (пампа). Проблема заключается в том, что если его не будет, рынок может бросить в другую крайность: пузырь криптовалют может лопнуть, и провал будет сокрушительным. Рынок из фазы перенасыщения может стремительно скатиться в депрессию.