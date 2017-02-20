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Мнение: мастодонт Toyota LandCruiser 200 Executive

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Кто большой страшный и опасный? Кто заедет туда, куда не доберется даже трактор с лебедкой? Кого совсем-совсем, никогда-никогда не подрезают на дорогах? Это “двухсотка”, “крузак”, “круизер” и даже “кукурузник”. Это Toyota Landcruiser 200.
прочитано 3588 раз

Это очень узнаваемый автомобиль. Формой кузова в первую очередь. Инженеры Страны Восходящего Солнца не пошли на поводу сложившейся тенденции зализывать у машины все возможные углы в угоду аэродинамике, чем сегодня грешат немцы, например. Вместо того, чтобы биться за каждую сотую долю коэффициента аэродинамического сопротивления, “крузак” уверенно взламывает пространство вокруг себя, оставляя позади воздушные завихрения, в которых вязнут водители малолитражек.

Фото: Родион Газманов

Ой, не зря этот автомобиль зовется крейсером, ой не зря. И “морда” мне очень его нравится. Я здесь не вижу отпечатка агрессии, ставшей очередной тенденцией в автодизайне. Скорее, Landcruiser излучает спокойную уверенность. Сразу отмечу светодиодные фары с автоматической регулировкой угла наклона.

Фото: Родион Газманов

Капитанский мостик крейсере внушителен и солиден. Как и в предыдущих моделях LC200, кресло пилота сконструировано для больших людей, и лично мне тянуться к экрану бортового компьютера было сложновато. Но мой рост всего 170 сантиметров, так что меня в расчет можно не брать.

Фото: Родион Газманов

Обзор в этой машине отличный. Но это и понятно. Данный автомобиль отличается одной из самых высоких посадок (за все время моих тест-драйвов). Из него всегда можно увидеть где именно заканчивается пробка, и из-за чего она вообще случилась.

Фото: Родион Газманов

Модель “Executive” – одна из самых оснащенных в линейке. Кожа, дерево. Выполнен салон очень консервативно, но такова задумка. Toyota хорошо знает покупателя своего флагманского внедорожника.

Сзади – простор и комфорт. Я имел удовольствие поездить в этой машине на задних сиденьях, и знаю о чем говорю. Четырехзонный климат контроль, позволяет практически каждому пассажиру обеспечить себе комфортную температуру на своем месте.

Фото: Родион Газманов

Салон и правда большой – как кожаный диван. Местами немного жесткий, но очень солидный. Постоянно хотелось закурить сигару и запить виски, но порядочность и правила эксплуатации автомобилей пресс-парка Toyota Motors не дали мне сделать ни того, ни другого.

Фото: Родион Газманов

Дорожные качества машины оставляют двоякое впечатление. Вопреки моим ожиданиям, Landcruiser показался мне довольно жестким. Гидропневматическая подвеска может работать в различных режимах, но даже включение режима “комфорт” не спасло ситуацию. Аргумент, что “дорогу нужно чувствовать” припасем для тех, кто ездит в экспедиции, но комплектация Executive для этого – весьма роскошное удовольствие. Сюда же отнесем момент с довольно жестким рулем.

Фото: Родион Газманов

Нет, подвеску не “пробивает”, она обрабатывает все неровности, ямы, бордюры, лежачие полицейские и прочие городские недоразумения, но я ожидал большей мягкости от этого автомобиля. Вот, собственно, управление внедорожными функциям автомобиля, включая пониженную передачу, crawl, разворот на месте, изменение клиренса и прочие приятности большого автомобиля для местности, где дороги еще не проложили.

Фото: Родион Газманов

Landcruiser 200 не поразит вас стремительным разгоном. Десять с небольшим секунды – это не самый лучший показатель в легковой отрасли. Но вот как он это делает – другой вопрос. В этом автомобиле есть некая внутренняя неукротимость. Еще бы, с таким-то крутящим моментом! И разгоняясь за те же десять секунд, ты чувствуешь себя сидящим верхом на разъяренном боевом носороге. И окружающие это тоже чувствуют. Проверено.

Фото: Родион Газманов

Машина, которая ест 16,1 литра дизеля на 100 километров и не разгоняется быстрее, чем за 10 секунд, ест свои литры не просто так, ведь вес машины почти три тонны. И несмотря на это, выехать из-за поворота с заносом задней оси – как раз плюнуть. А вот эластичность тут не очень, со скорости 80 км/ч мощности уже ну совсем не хватает.

Фото: Родион Газманов

Послушаем звук. Здесь стоит JBL, де-факто – популярный сегмент Harman/Kardon. JBL звучит чуть резче, чем старший брат, и это слышно. Выливается это в отличную разборчивость на небольшой громкости, но вот при прибавлении мощности звука приходится урезать средние и высокие частоты, чтобы уши не вяли.

Фото: Родион Газманов

Стоит урезать громкий верх, и из музыки начинают пропадать нюансы, искры, которые отличают отличный звук от просто хорошего. Не искрится. В любом случае, звук в Landcruiser 200 Executive мне понравился больше, чем установленный в Lexus GX от Mark Levinson, который звучит гораздо мягче, чем мне и не понравился.

Фото: Родион Газманов

Открытие багажника. Багажник открывается только если разблокирован центральный замок. Если он закрыт, то кнопку открытия задней двери можно давить до посинения. И еще нужно не забыть, что привод двери багажника отключается кнопкой PWR DOOR под рулем, которую очень легко задеть коленкой (по крайней мере, я это делал не один и даже не два раза). Вы спросите, а зачем мне вообще открывать багажник? Все очень просто! Для того, чтобы положить туда гитару. И не одну. И не две. И даже не пять. Тут можно целый оркестр разместить.

Фото: Родион Газманов

Раз уж мы зашли с этого ракурса, то хочу показать вам еще фото. Очень симпатичные задние фонари. Аккуратные и изящные. И моментально загрязняющиеся камеры, причем как переднего, так и заднего вида... После чего парковаться можно было только по боковым камерам и по звуку (не бьющихся машин, конечно, а ассистента парковки).

Фото: Родион Газманов

Ну что, перейдем же к выводам. Это дорогой автомобиль со своей историей, обычаями и традициями. Можно потратить эти деньги на что-то с более современным интерфейсом, и может быть даже с более быстрым разгоном, но в поисках надежной машины на случай зомби-апокалипсиса, я выберу себе Landcruiser. Да и при выезде более чем на 100 километров за МКАД – тоже.

Подготовлено специально для портала Dni.Ru

20 февраля 2017, 13:03

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