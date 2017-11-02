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Магия борща и секса

Фото: GLOBAL LOOK press
Морена Морана

Морена Морана блогер

 Топ-блогер ЖЖ, психолог, сексуальный эксперт.
Раньше у женщины, желающей замуж, было два железных аргумента: борщ и секс. Однако в современной российской действительности они навсегда уходят в прошлое.
прочитано 879 раз

Судите сами: борщ теперь продается на каждом углу, в каждом супермаркете. И не только борщ, но и свежая выпечка, молочная каша, лапша, омлет, бульон с гренками… Любой крупный районный магазин может заменить в кулинарном смысле самую подкованную жену. Если же говорить о "продвинутых" супермаркетах, специализирующихся на вкусной домашней еде, то качество вообще несравнимо.

Это я рассматриваю бюджетный вариант. А есть еще доставка продуктов, кафе, рестораны… Таким образом, про аргумент "борщ", "пирог" и даже "домашняя пицца" можно забыть навсегда. Теперь давайте о сексе поговорим. Тут все еще интереснее.

Если раньше женитьба позволяла получить секс, который другими путями был недоступен, то теперь она, если уж честно, только снижает качество половой жизни.

Сексуальная революция освободила женщин, и явила миру их истинные желания. Дамы больше не ждут принцев у окошка. Они надевают стринги, мини-юбки, и выходят в ночь искать приключений на свои тренированные попки.

Фото: GLOBAL LOOK press/M. Baumann

Легкомысленные красотки ждут мужчин в клубах и на улице, в приложениях для знакомств, типа Тиндера или Баду. Пока мужчина молод и хорош собой, не обзавелся заношенными трениками и простатитом, он всегда сможет найти себе красотку на ночь. А если обзавелся, или неохота тратить время на сомнительное приключение – так есть же проститутки. Это в 90-х они были бесправными рабынями криминала. А теперь свободные индивидуальные предпринимательницы. На трассах не морозятся, все сидят в интернете. Встретят мужчину с душой, с огоньком.

Даже уборка и работа по дому – сомнительный плюс брака. На рынок вышли клининговые компании и домработницы-индивидуалки, которые за пару часов заставят дом сиять чистотой. Пригласил раз в неделю специалистку – и свободен.

Выходит, милые дамы, что нужно предлагать мужчинам что-то иное, чем эти "вечные ценности". Например, союз с самостоятельной, независимой и любящей женщиной, которая готова делать его жизнь легче и лучше. Что для этого нужно? Любимая работа, образование, интересы помимо дома и борщей, твердость характера, честность…Вот для такой дамы жених найдется всегда. А борщ… борщ в магазине можно купить, за три копейки. 

2 ноября 2017, 11:04

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