Как обеспечить ребенку интересную жизнь

Многие родители, идя на поводу у своей потребности баловать чадо, буквально заваливают его подарками, покупают, в зависимости от возраста, игрушки, гаджеты, дают больше карманных денег, чем нужно подростку, и все свои действия оправдывают тем, что хотят обеспечить любимому ребенку насыщенную и интересную жизнь. Но это заблуждение.

Дело не только в том, что, привыкнув с ранних лет иметь все, что хочется, во взрослом возрасте ребенку будет сложнее понять и принять тот факт, что в жизни все далеко не всегда все происходит так, как мы хотим. Сделать жизнь ребенка насыщенной и интересной помогают яркие эмоции, события, которые потом он будет вспоминать. Да, подарки, заслуженная похвала и поощрения необходимы, бесспорно. Но не только материальные блага должны доставлять детям радость.

Не ленитесь уделять ребенку больше времени

Практически каждый день на улице, в транспорте, в супермаркете можно встретить угрюмого человека, с грустью на лице и глазами, полными печали. И это не взрослый мужчина или женщина, устало идущий с работы домой. Скорее ребенок, лет 10-12. На спине у него огромный ранец, его взгляд потухший, а походка тяжелая, как у старика.

Если такого ребенка спросить, из чего состоит его обычный день, ответ будет примерно таким: с утра школа, потом плавание (теннис, музыкальная школа, рисование – нужное подчеркнуть), потом домой, делать уроки. На то, чтобы поиграть во дворе с друзьями времени мало, в школе на дом задают много уроков. Учителя, вдохновленные способностями современных детей, нагружают их сверх меры. Дополнительные занятия предполагают, что необходимо занять ребенка, дабы он не слонялся без дела, но почему-то мало кто задумывается, что детям нужно время на самих себя ничуть не меньше, чем нам, взрослым. Получается, что у детей не остается выбора, они должны все успеть и при этом на следующий день быть бодрыми и жизнерадостными. А откуда взяться хорошему настроению?

Поэтому, если вы хотите видеть своего ребенка счастливым, разнообразьте его ежедневный график. Это не так просто, ведь нужно учесть все нюансы – школа, дополнительные занятия, секции.

В первую очередь поговорите с ребенком и спросите, чем бы он хотел заниматься. Возможно, у вашей дочери невероятные эмоции вызывает просмотр спортивной гимнастики, и она мечтает в один прекрасный день стать олимпийской чемпионкой. А может ваш ребенок любит рисовать, и делает это хорошо. Значит вы, как родители, должны помочь ребенку осуществить мечту, даже если понимаете, что через неделю-месяц-год он передумает, перерастет свои интересы.

Не пренебрегайте совместными выездами на природу, и не только в летний период. Общайтесь с ребенком на равных, как можно раньше переходите на нормальный взрослый язык. Рассказывайте истории, заинтересовывайте его чем-то, дарите новые впечатления.



Отбросьте страхи

На первый взгляд вам покажется странным, но именно ваш собственный страх зачастую мешает ребенку жить и наслаждаться всеми прелестями детства. Одни родители боятся отпустить сына в летний лагерь, другие не доверяют даже учителям и не отпускают в поход, не говоря о поездках в другие города. Не пытайтесь оградить детей от всего плохого. Поймите правильно, ваше желание защитить чадо естественно, это природный инстинкт любого родителя. Но, ограждая ребенка от всего, вы мешаете развитию в нем чувства самосохранения. Ну не бывает так, чтобы человек прожил жизнь и ни разу не упал с дерева, не содрал коленку, не стукнулся головой.

Это ни в коем случае не означает, что нужно отмахнуться от ребенка и предоставить его полностью самому себе, это другая крайность. Просто позвольте детям пережить и испытать разные эмоции, когда-то нашкодить, когда-то озорничать, прогулять школу в конце концов. Постарайтесь побороть свои страхи и не делайте так, чтобы ребенок страдал из-за них. И вообще, отпускать детей куда-то в походы или поездки прежде всего необходимо им. Так они попадают в социум, учатся коммуникации, познают мир и приобретают новый жизненный опыт.

Уделяйте больше времени своим детям, их интересам, всему тому, что заставляет улыбаться и что делает их жизни насыщенными и интересными. Не стоит опекать их ежедневно, постарайтесь дарить им больше свободы, чтобы обеспечить хорошую, интересную и легкую жизнь вашим детям, уделите прежде всего внимание себе, своему времени и своим страхам.