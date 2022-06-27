В Новосибирске двое детей пострадали в ДТП

В Новосибирске произошло ДТП. По информации "Царьграда", автомобиль Suzuki SX-4 под управлением девушки врезался в Toyota WiLL.
В результате случившегося пострадали два ребенка, передает телеканал "360". Их доставили в больницу.
В Новосибирске произошло ДТП. По информации "Царьграда", автомобиль Suzuki SX-4 под управлением девушки врезался в Toyota WiLL.
В результате случившегося пострадали два ребенка, передает телеканал "360". Их доставили в больницу.
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