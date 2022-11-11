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Авто
Exeed TXL: внедорожник из Китая

Exeed TXL: внедорожник из Китая

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Новый стильный внедорожник от китайского производителя Chery (дорогой сегмент называется Exeed) принял вызов и активно заполняет ниши, оставляемые немецкими автоконцернами. Какие ниши и насколько эффективно заполняет, мы сейчас разберемся.
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КАК ВЫГЛЯДИТ:

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Нужно задать себе один вопрос: красив ли Exeed TXL? Да, красив. Не могу сказать, чтобы все элементы экстерьера автомобиля выглядели ново и оригинально, но в нынешнем автопроме все на кого-то похожи. Тут есть мотивы и от Infiniti, и от Lexus, и даже от Landrover. Но, еще раз, даже многие люди похожи друг на друга, что тут сказать об автомобилях, которые, собственно, люди и придумали?

Автомобиль красив. Хищный узкий разрез передних фар, объединенных визуальной линией над решеткой радиатора. Светодиодные фары, кстати, светят очень ярко, и противотуманки, скорее, обозначают силуэт автомобиля, чем помогают освещать трассу.

Вдоль кузова проходят волнующие взгляд изгибы, особенно эффектные, когда автомобиль проезжает мимо вас. Крыша плавно опускается ближе к кузову, что придает силуэту машины спортивность и стремительность.

Фото: Родион Газманов

Китайские инженеры не удержались: при открытии или закрытии автомобиля, название машины на капоте начинает подсвечиваться. Красивая вишенка на торте.

КАК ВНУТРИ:

Отделка у автомобиля просто великолепная, но… пластик. Пластик под металл, пластик под дерево, пластик под пластик. Автомобиль, конечно, за четыре, а не за десять миллионов, но материалы совершенно не соответствуют премиальному внешнему виду. И сиденье так мяться не должно, конечно, как на фото. Особенно когда пробег не больше пяти тысяч километров (кто там должен был кататься? Слон?).

Фото: Родион Газманов

Но давайте будем последовательными, и за ложкой дегтя внесем в зал бочку меда. Какая же тут крутая мультимедийка! Два огромных экрана: один в качестве приборной панели, другой, сенсорный, управляет всеми бортовыми системами. Задержка нулевая, разрешение шикарное, яркость удивительная. Прекрасно же! На самом деле, кроме материалов отделки салона (и то при ближайшем рассмотрении) все остальное здесь кричит о премиальности: и компоновка, и дизайн, и цвета.

Ассистенты водителя тоже на высоте: выдерживание дистанции до впереди идущей машины – да! Парковка с круговым обзором – конечно! Удерживание полосы – всенепременно! Это здорово, кстати, что такие системы теперь доступны не только в самом премиум-премиум сегменте, но и в автомобилях с вполне демократичной ценой.

Фото: Родион Газманов

Посадка в автомобиле удобная. Места столько, что можно в футбол играть. При любом положении передних сидений, сзади места полно, и чтобы ноги вытянуть, и чтобы задремать во время длинной поездки.

Последние два респекта хочется выразить за подножку, выдвигающуюся при посадке и выходе из автомобиля, а также за то, что блок управления климатом не запрятали глубоко в интерфейс сенсорного экрана, а вынесли в отдельную управляющую панель.

Ах да, и подсветка салона! Какой китайский автомобиль – и без подсветки?

Фото: Родион Газманов

КАК ЕДЕТ:

С двигателем 1,6 на 186 лошадиных сил здесь спасает очень круто настроенная коробка-робот. Семиступенчатый агрегат, хоть и бережет себя на старте, но очень задорно переключает передачи на более высоких скоростях, не давая терять время и момент. Поездка получилась очень плавная и мягкая. Подвеска, кстати, тоже настроена отлично, и преодоление дорожных неровностей и лежачих полицейских тряски и толчков в салоне не вызывает. Кофе пролит не будет, это я вам точно говорю. К тому же, зачем быстро ездить на автомобиле с разгоном 9,8 секунд?

Фото: Родион Газманов

Полный привод отлично держит дорогу, а о внедорожных качествах я слышал много хорошего в обзорах коллег, так что это действительно внедорожник, хоть и городского типа, чувствующий себя прекрасно как на асфальте, так и на снегу.

КАК ЗВУЧИТ:

Будете смеяться, это первый мой автомобиль, в котором стоит акустика от фирмы Sony. Показали себя японцы очень и очень достойно: густой бас, без лишней гулкости в нижней середине и отчетливо читаемые верха. Не трогайте настройки, тут уже все сделали до нас.
А вот за Apple CarPlay сейчас буду ругать. По идее, поддержка этого стандарта здесь предусмотрена. На самом же деле, подключения не происходит. В пресс парке объяснили это тем, что криво встала прошивка, и на следующих тест-драйвах они это обязательно исправят. Поверим на слово!

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА:

В багажник Exeed TXL инструмент в походном чехле поместился как влитой, и места осталось много. Более того, под полом багажника можно найти еще дополнительное пространство для всяческих нужных в поездках мелочей. Полезно? Еще как!

ВЫВОДЫ:

TXL получился отлично. Да и цена для этого сегмента довольно комфортная: даже до… кхм… пертурбаций на автомобильном рынке в радиусе четырех миллионов высокотехнологичных вариантов было не так много. Собственно, высокие технологии и вносят небольшую ложку дегтя туда, где хочется, чтобы все работало без перебоев и проблем. Впрочем, поправить пару строк программного кода это не то же самое, что заменить подвеску или двигатель.

В общем, мне автомобиль понравился, и я его рекомендую.

Фото: Родион Газманов

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Фото: Родион Газманов
11 ноября 2022, 12:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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