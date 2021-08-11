В Турции мотоциклист насмерть сбил российскую пенсионерку

В турецкой Аланье мотоциклист насмерть сбил российскую пенсионерку. 81-летняя женщина пыталась перейти дорогу. Смерть гражданки России подтвердили в Генконсульстве РФ в Анталье.
Полиция проводит расследование. Водитель мотоцикла задержан.
В турецкой Аланье мотоциклист насмерть сбил российскую пенсионерку. 81-летняя женщина пыталась перейти дорогу. Смерть гражданки России подтвердили в Генконсульстве РФ в Анталье.
Полиция проводит расследование. Водитель мотоцикла задержан.
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