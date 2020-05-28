Range Rover Velar: главное – вовремя убрать ручки

Velar, среднеразмерный кроссовер luxury-класса, цена которого не может не удивлять, был открыт миру 1 марта в Лондоне, то есть, почти три года назад. Несмотря на это, по технологичности и исполнению он до сих пор во главе угла: с тех пор выезжающие ручки у других, серийно производимых, кроссоверов, так и не появились.

Внутреннее оформление тоже до сих пор на высоте, и чопорные англичане не отстают от немцев в той сфере, где консервативные японцы пока взяли паузу: в интерфейсе бортового компьютера. К слову, мне довелось петь на презентации этой модели в автосалоне в Нижнем Новгороде. Исполняя, по просьбе владельца заведения, по второму разу известную в узких кругах песню про пропавшую, но вернувшуюся собаку, я не удержался и спел "возможно она на дороге лежит, проехал Range Rover по ней". Шутка зашла, но больше нас не звали. Теперь о машинах.

Выглядит Velar очень модно. Со всеми фирменными "фишками" модельного ряда Land Rover силуэт машины похож на слоеный пирог из-за большого количества узких горизонтальных линий, визуально много-много раз разделяющих корпус на полоски. Это и узкие фары, и ребра нижних воздухозаборников, и узкие боковые полоски, и строго горизонтально размещенные ручки дверей, плавно уезжающие в корпус, когда автомобиль трогается с места. Даже решетка радиатора уже, чем принято обычно у автомобилей такого размера. Лично мне такой стиль очень даже импонирует.

Первое, что бросается в глаза – это два экрана, в которые вынесены все функции, раньше управлявшиеся при помощи кнопок. Выбор режимов подвески, управление климатом, спортивный или экономичный режим – все это теперь работает от сенсора. Выглядит действительно замечательно до тех пор, пока на экраны не начинает садиться пыль или оставаться смазанные отпечатки пальцев (а это происходит практически сразу).

Приборная панель тоже электронная, с изменяемой конфигурацией, под вкус и настроение водителя.

Салон выполнен очень качественно, и сидеть очень удобно, хотя некоторые, особенно нежные, читатели, могут счесть кресла слишком жесткими. И, хотя ваш покорный не обладает излишними жировыми запасами на пятой точке, мне было в этой машине комфортно.

Отдельной опцией идет двухсекционная панорамная крыша, заливающая салон солнечным светом в хорошую погоду. В осенне-весеннюю депрессивную пору такая опция также может спасти вам настроение.

Я бы не назвал Velar самым быстрым кроссовером на планете, но 7,3 секунды, за которые дизельный 240-сильный движок разгоняет автомобиль до ста, в принципе уже делают поездку нескучной. А пятилитровый V8 – это уже совсем весело, но в пресс-парке на тот момент такой комплектации не оказалось. Будем изучать то, что есть.

Velar очень приятен и легок в управлении. В поворотах чувствует себя уверенно и прочно, благодаря продвинутой системе стабилизации и еще одному немаловажному моменту: несмотря на массивный облик, автомобиль очень легкий: 1841 кг! Никаких диет, просто кузов автомобиля на 81% сделан из алюминия.

Фирменный набор внедорожных функций позволяет Range Rover Velar преодолевать сложнопроходимые треки на уровне взрослых внедорожников: машина поддерживает уверенную скорость на каменистом грунте, отлично движется при свесе колеса. На полигоне Jaguar Land Rover Experience можно преодолеть на этом автомобиле небольшой водоем глубиной 65 см. Красота, да и только.

Доступно несколько вариантов аудиосистемы для Velar, одна – штатная от Land Rover и три настоящих произведения аудиоискусства от британской компании Meridian. В топовом варианте 12 динамиков и 380 ватт мощности (что не так много, на самом деле).

При прослушивании верха отличные, но серединные басы не так хорошо читаются, а эквалайзер очень простой и не позволяет точно отрегулировать звучание. Поэтому здесь "четверка".

Гитара в багажнике – самый важный из всех вопросов, конечно. 558 литров – не самый большой показатель для этого класса, но инструмент разместился абсолютно свободно. Поперек, правда, уже не ляжешь, но в моей профессии это не главное.



ВЫВОДЫ: Люксовый кроссовер от Land Rover продолжает держать пальму первенства как один из самых технологичных, даже по прошествии трех лет, что при скорости прогресса в наше время – очень серьезный показатель. Цена за билет в сказочный мир Range Rover Velar берет свое начало на отметке 4,17 млн. рублей. Комплектация, доставшаяся мне на тест, стоит более 6 млн. рублей, и это далеко не предел.

Удобный, стильный и легкий Velar, безусловно, радостное приобретение для семейного автопарка, если вас не пугает бюджет, конечно. Но premium – на то и premium, чтобы не каждый мог себе это позволить.