В Петербурге водитель иномарки устроил ДТП

Серьезная авария была зарегистрирована в северной столице. Водитель иномарки на большой скорости допустил столкновение с другой машиной.
Один из автомобилей в результате аварии развернуло. Обстоятельства случившегося установят эксперты, передает телеканал "360".
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