В Петербурге на дороге столкнулись 8 машин

Серьезная авария произошла в северной столице. Уточняется, что на оживленной трассе столкнулись восемь машин.
В результате случившегося пострадали два человека. Обстоятельств случившегося предстоит выяснить экспертам, передает РИА ФАН.
Серьезная авария произошла в северной столице. Уточняется, что на оживленной трассе столкнулись восемь машин.
В результате случившегося пострадали два человека. Обстоятельств случившегося предстоит выяснить экспертам, передает РИА ФАН.
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