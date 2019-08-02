Появились жуткие подробности смертельной аварии с автобусом на Ставрополье

Пятеро человек погибли и еще 19 пострадали в результате жуткого ДТП под Ставрополем. При этом информация о том, что водитель заснул за рулем, не подтвердилась.
В Сети появились кадры, снятые очевидцами. Пассажирский автобус, въехавший в фуру, теперь напоминает раскрытую консервную банку. Лобовое столкновение с грузовиком произошло в половине третьего ночи. Работающим на месте происшествия следователям удалось выяснить, что водитель автобуса сменился всего за час до аварии, а значит уставшим быть не мог. Сейчас он дает показания правоохранительным органам, пишет ТВ Центр.
Популярные темы форума
Совет автору темы,которая ругается с матерью
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Как нам рашка остохренела, задолбали, затрепали. Украина.
Алименты не заплатил, значит все???
Откуда вы?
Смертная казнь в России
Говорят, что в Сибири горит лес, а с другой стороны топит река, и дым стоит так, что солнце не видно! Почему так?
Малиновое варенье
Не покупайте арбуз, кабачки, чеснок - опасно
Ризо и Оболенская?