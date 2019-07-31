Один человек пострадал: в Петербурге произошла массовая авария

В среду, 31 июля, в Санкт-Петербурге произошла массовая авария. На Невском проспекте автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами, после чего перевернулся.
В результате ДТП женщина, которая находилась в одном из автомобилей, получила различные травмы. Пострадавшую госпитализировали. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное, передает FlashNord.
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