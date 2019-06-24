На трассе в Башкирии загорелся автомобиль

В минувшее воскресенье, 23 июня, в Чекмагушевском районе Башкирии автомобиль слетел в кювет, опрокинулся и загорелся. ДТП случилось на 86-м километре дороги Буздяк – Чекмагуш – Дюртюли.

Женщина, находившаяся в салоне машины, получила травмы и была госпитализирована. Согласно предварительной версии, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Причины и обстоятельства аварии уточняются, передает ToDayNews Ufa.