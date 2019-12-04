В Башкирии пьяный водитель без прав попал в аварию

В Аскинском районе Башкирии произошла серьезная авария. Водитель "ВАЗ-2110" врезался в электроопору. В результате пострадала 28-летняя пассажирка. Женщину доставили в больницу.
По предварительным данным, автомобилист находился в нетрезвом состоянии и был без прав. Другие подробности выясняют правоохранители, передает ToDayNewsUfa.
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