Один погиб, семеро пострадали: в Петербурге произошла авария с микроавтобусом

Во вторник, 15 октября, на Скандинавском шоссе в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. В пяти километрах от съезда с Западного скоростного метра перевернулся микроавтобус Peugeot.
По предварительной информации, водитель машины потерял управление из-за наледи на дороге. В результате ДТП один человек погиб. Семь пассажиров получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает ИА "Невские новости".
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