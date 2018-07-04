Москва встала в многокилометровых пробках

Согласно данным портала "Яндекс. Пробки", заторы на улицах Москвы вечером 4 июля составили семь баллов. Затруднения в движении наблюдаются на основных транспортных магистралях города – МКАД, Третьем транспортном, Садовом и Бульварном кольцах, на Пятницком, Новорижском, Минском, Киевском, Симферопольском и Ленинградском шоссе, передает НСН. Кроме того, пробки замечены на многих улицах в центре города.
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