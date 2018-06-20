Офицер с двумя детьми погиб в жуткой аварии в Петербурге

На Петергофском шоссе 19 июня произошло смертельное ДТП. Столкнулась легковушка Honda Accord, кроссовер Audi и маршрутный автобус.



За рулем Honda, вылетевшей на встречку, находился 40-летний офицер, командир учебного батальона академии МТО Министерства обороны России. В результате маневра автомобиля погиб сам военнослужащий, а также его сыновья двух и десяти лет.

Кроме того, в ДТП пострадали восемь пассажиров маршрутки. Их госпитализировали с различными травмами, передает "Фонтанка.ру". По словам очевидцев, несколько человек вылетели через лобовое стекло ПАЗ.

Кадры после жуткой аварии сняли очевидцы. На них видно, что от Honda почти ничего не осталось: таким сильным был удар. У маршрутного автобуса оказалась серьезно разбита передняя часть.

Как сообщила в своем Twitter вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, по состоянию на 12:00 часов 20 июня, двое пострадавших остаются в НИИ Джанелидзе в состоянии средней тяжести, трое пострадавших – в больнице №26 из них двое в удовлетворительном состоянии, один в состоянии средней тяжести. Ребенок готовится к выписке.

Причиной аварии, предположительно, могли стать прошедший ливень и скользкая дорога. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.

