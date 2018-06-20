Грузовик попал в смертельное ДТП под Саратовом

На трассе около села Терса в Вольском районе Саратовской области столкнулись КамАЗ, "Газель" и легковой автомобиль Renault, передает RT. В результате ДТП один человек погиб, четверо пострадали. Среди раненых – ребенок четырех лет. Сообщается, что пострадавшие оказались зажаты в искореженной легковушке. Для их освобождения пришлось привлекать спасателей.